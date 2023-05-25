Масована атака дронами 25 травня: збито усі 36 шахедів, яка ситуація в регіонах

Ворогом була здійснена чергова масована атака дронами 25 травня вночі. Тривога лунала у багатьох регіонах України. Вибухи чули мешканці півдня, Київщини, західних областей. НСН розповість все, що відомо про атаку на даний момент. Матеріал доповнюється.

Вранці стало відомо, що Повітряними Силами знищено над Україною 36 із 36 ворожих шахедів.

36 із 36 шахедів знищено над Україною вночі! – повідомили вранці Повітряні Сили

Більшість дронів-камікадзе під час нічної атаки з 24 на 25 травня були спрямовані росіянами на західні регіони України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Атакували в основному західні регіони. Які цілі були у ворога, на щастя, ми не дізналися, тому що збиті усі 100% «шахедів», щоб так завжди було», – сказав він

Ігнат проінформував, зокрема, що у зоні відповідальності повітряного командування «Південь» знищено 4 ворожих БПЛА, «Центр» – 10, «Захід» – 22.

Водночас він зауважив, що проліт дронів, якими росіяни атакували Україну, територією Білорусі чи Молдови не зафіксовано.

Масована атака дронами 25 травня: яка ситуація в регіонах

Київщина

Ворог в черговий раз довів, що Київ залишається однією з найголовніших його цілей в цій війні! Після найдовшої паузи в травні – тривалістю 4 дні, рашисти знову атакували Київ з повітря. Це вже дванадцятий напад на столицю в цьому місяці! – написали в КМВА

Під час тривоги, яка тривала понад 3 години, противник застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Атака була масована. Ворог продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів. Так армія кремля намагається досягнути поставлених цілей, зокрема і виснажити нашу ППО.

Українські янголи неба не дали шансів агресору. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено!

Миколаївщина і Одещина

Українські сили протиповітряної оборони ліквідували 4 ворожі дрони типу “Шахед”, які атакували Миколаївську та Одеську область у ніч на четвер, повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито 3 дрони-камікадзе типу “Shahed-131/136” над Миколаївщиною та ще 1 над Одещиною. Влучень у зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено, – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі

Чернівецька область

У ніч проти 25 травня ворожий безпілотний літальний апарат був помічений у небі над Чернівецькою областю. Сили ППО регіону успішно відпрацювали по ворожому дрону.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Львівщина

На Львівщині повідомляли про звуки вибухів. Вранці з’явилася офіційна інформація від ОВА.

Уночі до Львівської області долетіли 10 «шахедів». ПвК «Захід» на Львівщині спрацювало стовідсотково. Влучань в об‘єкти немає, жертв чи постраждалих також немає.

Дякую нашим захисникам і захисницям на різних напрямках, які відвернули загрозу. Окремо дякую жителям області, які дотрималися інформаційної гігієни і не публікували своїх здогадок, бо це могло допомогти ворогу, – написав начальник ОВА Козицький

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