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Масована нічна атака України 22 травня: ворог випустив 16 ракет і 20 дронів – все, що відомо

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Масована нічна атака України 22 травня: ворог випустив 16 ракет і 20 дронів – все, що відомо
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Масована нічна атака України 22 травня була націлена на військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – м. Дніпро. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України, передає НСН. Тривогою була охоплена вся територія України, але постраждав найбільше один регіон. Матеріал доповнюється.

Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами «Shahed-136/131».

Загалом противник випустив:

  • 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
  • 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків –Азовського моря та Курської області;
  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;
  • 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.
  • 20 іранських ударних дронів «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.

Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь» на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу «Shahed».

Крім того, ЗСУ знищили один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35!

Обставини утилізації російського літака уточнюються! – зазначають військові

Масована нічна атака України 22 травня: ворог випустив 16 ракет і 20 дронів – все, що відомо

Масована нічна атака України 22 травня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Я вже повідомлялося раніше, метою атаки ворога цієї ночі була саме Дніпропетровщина. В області є влучання, поранені і руйнування.

Як повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, вночі російські окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетами та безпілотниками.

Військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю 15 ворожих дронів і 4 крилаті ракети.

Проте є влучання. У Дніпровському районі травмовано чоловіка 1996 року народження, він у важкому стані в лікарні.

Під ударом опинилися будівлі рятувального підрозділу. Понівечено з десяток авто, ще стільки ж знищено. Зачепило й два з половиною десятки приватних машин та кілька автобусів.

Сталося дві пожежі, вогонь вже загасили рятувальники. Триває робота з уточнення наслідків обстрілу, відповідні служби працюють.

В самому Дніпрі внаслідок ракетного удару пошкоджено 3 будівлі приватного підприємства.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впали уламки безпілотника. На місці знайшли і уламки ракети. Внаслідок ворожої атаки травмовано 7 осіб, 2 з них в лікарні.

Пошкоджено адмінбудівлі, 6 машин, 12 приватних та багатоповерхових будинків, дитсадок, 2 магазини. Співробітники ДСНС проводять обстеження територій.

Масована нічна атака України 22 травня: ворог випустив 16 ракет і 20 дронів – все, що відомо

Масована нічна атака України 22 травня: ворог випустив 16 ракет і 20 дронів – все, що відомо

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Одещина

Російські окупанти пізно ввечері 21 травня атакували Одещину ударним БПЛА, його було збито.

“Вчора пізно ввечері ворог атакував Одещину ударним безпілотним літальним апаратом. Силами протиповітряної оборони дрон був знищений над Чорним морем”, – повідомив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

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