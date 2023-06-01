Укриття просто не відкрили: чоловік про те, як загинула його дружина під час нічної атаки на Київ 1 червня (відео)

Під час нічної атаки на Київ 1 червня Ярослав втратив дружину. Жінка так і не змогла потрапити в укриття.

Про це він розповів «Суспільному», передає НСН.

Житель Деснянського району стверджує, що він з сім’єю та іншими мешканцями будинку бігли в укриття, а його просто не відкрили.

«Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили, та й усе. Люди стукали, і в той момент прилетіло», розповів чоловік.

Він розповів, що біля укриття були вони з дружиною та дитиною. Ярослав побіг на інший бік, щоб просити відповідальних відкрити укриття.

У цей момент сталося падіння уламків. З дитиною все добре, а жінка загинула.

Уламки впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги, кажуть свідки. Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема дитина, які теж бігли рятуватись в укриття.

Понад десять людей отримали поранення. Уламки впали на дитячу поліклініку, поряд пошкоджені будівлі.

Чоловік розповів, як загинула його дружина під час нічної атаки на Київ 1 червня (відео)

Офіційно відомо, що внаслідок цієї ворожої ракетної атаки саме в цьому районі загинуло троє людей: 33-річна жінка (очевидно, дружина Ярослава), 34-річна матір із 11-річною дитиною. Зазначається, що всі вони в цей час прямували до укриття в поліклініці.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з’ясовують, чому там не було доступу до укриття.

«Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на карті міста й повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно», додав міський голова.

Більше про атаку

Російсько-окупаційні війська у ніч проти 1 червня здійснили чергову атаку на Київ. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу. Були збиті всі повітряні цілі.

У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок. Внаслідок цього загинули троє людей, із них одна дитина (2012 року народження). Ще 10 громадян травмовані, з них одна дитина.

Пошкоджений будинок в Деснянському районі

У Дніпровському районі уламками пошкоджено житловий будинок, сталося займання припаркованих автомобілів, а ще уламки впали на проїжджу частину. Там травмовані двоє людей.

Наслідки падіння уламків в Дніпровському районі

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