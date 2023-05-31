Окупанти завезли на Запоріжжя «омон» з Дагестану. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН. Спецпризначенці прибули на окуповані території, аби боротися із партизанським рухом.

На тимчасово окуповані території Запорізької області прибула група бойовиків «загону поліції особливого призначення» («омон») з республіки Дагестан, РФ, – йдеться у повідомленні Центру національного спротиву

Окупанти планують використати їх у якості кістяка для створення підрозділу омон на ТОТ Запоріжжя. Таким чином росіяни сподіваються подолати партизанський рух на тимчасово окупованих територіях.

Однак ці заходи не доможуть їм подолати партизан. Центр Національного Спротиву нагадує, що усі окупанти понесуть відповідальність за свою участь в агресії проти України. Щоб пришвидшити покарання для загарбників та звільнення нашої землі, – йдеться у повідомленні ЦНС

Також повідомляється, що окупанти проводять обшуки в приватних будинках на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, шукаючи партизан.

Росіяни шукають докази того, що місцеві мешканці співпрацюють з підпіллям. Крім цього, вони перевіряють наявність російських «паспортів», а у разі його відсутності погрожують депортацією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Запоріжжя окупанти пригнали підкріплення – 400 зеків

А також розповідали, що Росія перекинула “кадирівців” на тимчасово окуповані території Запорізької області

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