«Я розумію, що у вас забрали податки, але ситуація терміново критична» – Бутусов звернувся до мерів

Сьогодні вранці стало відомо, що ворог окупував ще одне село на Харківщині – Лук’янці біля Вовчанська. Про це повідомили аналітики DeepState. А вчора військовий журналіст Юрій Бутусов заявив, що ситуація на Харківщині критична і термінова.

Він звернувся до мерів Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Харкова та всіх інших міських голів, передають Новини України – НСН.

Про це Бутусов написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Бутусов звернувся до мерів

Звертаюсь до мерів великих міст – Києва, Львов, Одеси, Дніпра, Харкова та усіх інших голів територіальних громад. Термінова критична ситуація. Так, ви за це не відповідаєте, і у вас забрали військовий ПДФО з надходжень міських бюджетів. Так, зараз великі витрати, у тому числі по життєзабезпеченню міст. Так, по усьому місцевому самоврядуванню порушили десятки кримінальних справ по розслідуванню закупівлі містами військового обладнання для наших воїнів. Але. Загроза Харкову та Вовчанську – це загроза для усієї України і кожного великого міста, – написав військовий журналіст

Він зазначив, що ворог за 30 км від Харкова. І ніхто крім очільників місцевого самоврядування зараз не зможе швидко знайти кошти на додаткове обладнання для наших воїнів у цьому районі.

Ставка Верховного головнокомандувача не дасть дрони, це не вирішать ті, хто має за це відповідати за посадою, і ми всі розуміємо, що швидко діяти та виділяти значні кошти можуть тільки міста та їх мери, – пояснив своє звернення Бутусов

Він написав, що у відчайдушних боях наші воїни при значній перевазі ворога у численності та боєприпасах рятують фронт. І їм терміново потрібна допомога.

Прошу мерів найбільших міст знайти ресурси, щоб надати термінову допомогу в першу чергу рятівникам Харкова та Вовчанська, – закликав Бутусов

Він назвав військові підрозділи, які зараз б’ються за Вовчанськ:

92 штурмова бригада

57 мотопіхотна бригада

42 механізована бригада

125 бригада ТРО

Підрозділ ГУР МО

Підрозділ 82-гоі десантно-штурмової бригади

13 бригада Нацгвардії «Хартія»

Що необхідно:

дрони: Мавік-3, Мавік-3Т, Аутел-4, ударні fpv;

окопний РЕБ;

Квадроцикли.

При необхідності можу надати прямі контакти їх представників. Прошу мерів відгукнутись і виділити військовим частинам додаткову матеріальну допомогу, яка допоможе захистити Харків та Вовчанськ. Ситуація дійсно настільки гостра, що потрібні негайні заходи і особиста увага керівників місцевого самоврядування. Давайте покажемо, скільки яке місто зможе зараз додатково виділити для захисників Харкова, я оприлюдню, хто скільки зміг надати, напишіть або вишліть лінки, це був би ще один важливий для усіх нас приклад солідарності та взаємодопомоги, – написав військовий журналіст

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