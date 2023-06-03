Де краще сховатися і як поводитися під час повітряної тривоги та обстрілів — ДСНС

Вже понад рік окупанти обстрілюють українські міста. У ДСНС Києва розповіли, як поводитися під час повітряної тривоги, де краще ховатися і що взяти з собою в укриття

Через влучання як російських ракет та дронів, так і їх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються або й гинуть.

Як себе поводити під час повітряних тривог і обстрілів, де найкраще сховатися, аби себе захистити, вдома та на вулиці, а також що брати з собою в укриття розповів начальник управління цивільного захисту ДСНС Києва Олег Стоволос. Про це повідомляє НСН.

Що робити після сигналу повітряної тривоги

Коли людина отримала сповіщення про повітряну тривогу, вона повинна якнайшвидше спуститися в найближче укриття. Тому варто біля свого житлового будинку, роботи пошукати на інтерактивній карті Києва, де вони знаходяться.

Як визначити, чи можна приміщення використовувати як укриття

На сьогодні законодавством визначено, яке приміщення може бути укриттям. Щоб воно могло виконувати функцію найпростішого укриття, балансоутримувач має скликати комісію, куди залучити представників ДСНС та місцевої влади. Після огляду приміщення складається відповідний акт. Якщо в ньому рекомендується, приміщення ставлять на облік в районній державній адміністрації, після чого воно з’являється на інтерактивній карті. Тобто ті приміщення, які відображаються на інтерактивній карті, хтось оглядав і ухвалив рішення, що їх можна використовувати як укриття.

В таких приміщеннях, зокрема, має бути запас води, біотуалет, аптечка, інструменти, ліхтарик. Якщо все це є, про це зазначено в акті.

Де безпечніше в приватному будинку

Найбезпечніше, звісно, в укритті — підземному просторі, тому якщо люди чують сигнал тривоги, варто йти в укриття і не залишатися в будівлі. Будівля не так захистить так, як підземний простір.

Якщо ж так трапилося, що людина перебуває в помешканні й вже почалися обстріли, тоді безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві несучі стіни, подалі від вікон. Людині слід сісти навпочіпки й перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.

Де краще сховатися і як поводитися під час повітряної тривоги та обстрілів

Яке місце є найнебезпечнішим у квартирі

В багатоквартирних будинках також є кути, де сходяться дві несучі стіни й поруч не знаходяться вікна. Ці кути будуть вважатися більш-менш безпечними. Несучі стіни в багатоповерхових будинках — це стіни, складені у 2-3 цеглини. Йдеться в основному про стіни фасаду будівлі або монолітні, вилиті з бетону. На цю стіну лягає плита перекриття між поверхами. Стіни, які слугують перегородками, більше тонкі та знаходяться між кімнатами.

Що потрібно брати з собою в укриття

Враховуючи воєнний стан, в людей вдома має бути тривожна валіза. Це може бути рюкзак, в який ми складаємо документи, ключі від помешкання, одяг по сезону та трішки тепліший, бо в підвальних приміщеннях прохолодно, пляшка води, можливо медикаменти (якщо людина постійно щось приймає, то запас медикаментів повинен бути), ліхтарик, радіо, батарейки на перший час. Можливо, варто взяти з собою запас енергетичних батончиків годин на 12, щоб людина могла щось перекусити.

Така валіза повинна стояти біля виходу і, якщо людина почула сигнал повітряної тривоги, вона її одразу бере і спускається.

Чи можна користуватися ліфтом під час повітряної тривоги

Ми не рекомендуємо. Є два ризики — відключення електропостачання внаслідок, наприклад, вибуху. Тоді людина буде заблокована в ліфті й не зможе вийти. По-друге, якщо буде потрапляння в будинок і несучі конструкції будівлі пошкодяться, ліфт також застрягне і людина не зможе без допомоги рятувальників вибратися. Тому ми рекомендуємо користуватися сходами.

Що робити на вулиці, коли лунає тривога

Росія почала застосовувати балістичні ракети й час від запуску до потрапляння на територію цілі у цих ракет зменшений, тому реагувати потрібно миттєво.

Якщо людина планує виїхати з помешкання за незнайомим маршрутом, варто скористатися інтерактивною картою і подивитися, які за цим маршрутом будуть найближчі укриття. У випадку тривоги також варто дивитися на позначки на житлових будинках, що знаходяться поруч, які вказують на найближче укриття, та рухатися туди. Також можна скористатися станціями метрополітену — вони працюють і в нічний, і в денний час як укриття — або підземними переходами, які є поруч, чи паркінгами, які знаходяться під землею хоча б частково.

Що робити на вулиці, коли поруч немає укриття чи підземки

Якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості й поруч нічого немає, то варто лягти біля тротуару, щоб хоч трішки захиститися.

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