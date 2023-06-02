Хто може користуватися укриттям у школі під час повітряної тривоги

Чи можна користуватися укриттям у школі людям, які живуть поруч. І чи можливо це під час очного навчання.

Як передає НСН, на сайті освітнього омбудсмена України пояснили, чи можуть мешканці прилеглих будівель користуватися укриттям, якщо школа розпочала очне навчання.

Хто може користуватися укриттям у школі

Там наголосили, що в такому випадку укриття розраховується лише на здобувачів освіти та працівників закладу освіти.

Водночас органи влади та заклад освіти обов’язково повинен попередити мешканців прилеглих будівель, що в разі небезпеки заклад освіти не слугуватиме укриттям для жителів та працівників прилеглих будівель і надати інформацію про інші укриття у відповідному районі.

Якщо заклад освіти укладає договір про використання укриттів, які належать іншим суб’єктам, цей договір має передбачати організацію заходів безпеки, а не лише можливість перебування учасників освітнього процесу в укритті.

Крім того, в укритті та сховищі доцільно передбачити зонування приміщення для окремого перебування учасників освітнього процесу та інших категорій громадян.

Трагедія у Києві через зачинене укриття

Нагадаємо, в ніч на 1 червня в Десняньскому районі Києва через падіння уламків під час ракетного удару загинуло троє людей, серед яких дитина.

Причиною трагедії стало те, що укриття в поліклініці №3, де люди хотіли заховатися від бомбардування, було зачиненим.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський, коментуючи ворожі удари в ніч на 30 травня зазначив, що місцева влада повинна забезпечувати доступність укриттів на своїх територіях та інформувати людей про те, як вони зможуть себе убезпечити під час атак з боку російських військ.

Нагадуємо, російсько-окупаційні війська у ніч проти 1 червня здійснили чергову атаку на Київ. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України усі 10 ракет знищено: сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети «Іскандер-К».

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