Безоплатне протезування та ліки для військових: хто отримає та за яких умов

Українські військовослужбовці можуть отримати безкоштовні ліки за певним переліком захворювань. Також доступне безоплатне протезування зубів. Для цього потрібно мати посвідчення, яке дає право на пільгу. Про це повідомляють в Українському ветеранському фонді, передає НСН.

Безоплатне протезування та ліки для війскових: хто отримає та за яких умов

За інформацією Українського ветеранського фонду, безоплатний відпуск ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів регулюється постановою Кабінету Міністрів України №1303 від 17 серпня 1998 року “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”

Ліки відпускаються аптеками за місцем проживання пільговиків на підставі рецепта, виданого лікарем. Однак у цьому випадку військовослужбовець повинен мати при собі посвідчення, що підтверджує його право на пільги.

Військовослужбовці, які перебувають у відомчих лікувально-профілактичних закладах, отримують ліки в аптеці, закріпленій за цим закладом.

Перелік захворювань, при яких лікарські засоби відпускаються безоплатно для амбулаторного лікування:

Онкологічні захворювання;

Гематологічні захворювання;

Діабет (цукровий і нецукровий);

Ревматизм;

Ревматоїдний артрит;

Пухирчатка;

Системний гострий вовчак;

Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри;

Сифіліс;

Лепра;

Туберкульоз;

Аддісонова хвороба;

Гепатоцеребральна дистрофія;

Фенілкетонурія;

Шизофренія та епілепсія;

Психічні захворювання (особам з інвалідністю I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів);

Стан після операції протезування клапанів серця;

Гостра переміжна порфірія;

Муковісцидоз;

Тяжкі форми бруцельозу;

Дизентерія;

Гіпофізарний нанізм;

Стан після пересадки органів і тканин;

Бронхіальна астма;

Хвороба Бехтерєва;

Міостенія;

Міопатія;

Мозочкова атаксія Марі;

Хвороба Паркінсона;

Інфаркт міокарда (перші шість місяців);

Дитячий церебральний параліч;

СНІД, ВІЛ-інфекція;

Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитоподібної залози;

Гіпопаратиреоз;

Вроджена дисфункція кори наднирників.

“Перелік ліків, які можуть надаватись безкоштовно передбачений постановою КМУ №333 від 25 березня 2009 року “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”, – йдеться у повідомленні.

Безоплатне протезування зубів

Безоплатне протезування зубів (крім протезування з дорогоцінних металів) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Протезування здійснюється лише в державних закладах охорони здоров’я на підставі відповідних посвідчень, що підтверджує статус особи.

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