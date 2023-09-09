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Безоплатне протезування та ліки для військових: хто отримає та за яких умов

Безоплатне протезування
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Українські військовослужбовці можуть отримати безкоштовні ліки за певним переліком захворювань. Також доступне безоплатне протезування зубів. Для цього потрібно мати посвідчення, яке дає право на пільгу. Про це повідомляють в Українському ветеранському фонді, передає НСН.

Безоплатне протезування та ліки для війскових: хто отримає та за яких умов

За інформацією Українського ветеранського фонду, безоплатний відпуск ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів регулюється постановою Кабінету Міністрів України №1303 від 17 серпня 1998 року “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”

Ліки відпускаються аптеками за місцем проживання пільговиків на підставі рецепта, виданого лікарем. Однак у цьому випадку військовослужбовець повинен мати при собі посвідчення, що підтверджує його право на пільги.

Військовослужбовці, які перебувають у відомчих лікувально-профілактичних закладах, отримують ліки в аптеці, закріпленій за цим закладом.

Перелік захворювань, при яких лікарські засоби відпускаються безоплатно для амбулаторного лікування:

  • Онкологічні захворювання;
  • Гематологічні захворювання;
  • Діабет (цукровий і нецукровий);
  • Ревматизм;
  • Ревматоїдний артрит;
  • Пухирчатка;
  • Системний гострий вовчак;
  • Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри;
  • Сифіліс;
  • Лепра;
  • Туберкульоз;
  • Аддісонова хвороба;
  • Гепатоцеребральна дистрофія;
  • Фенілкетонурія;
  • Шизофренія та епілепсія;
  • Психічні захворювання (особам з інвалідністю I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів);
  • Стан після операції протезування клапанів серця;
  • Гостра переміжна порфірія;
  • Муковісцидоз;
  • Тяжкі форми бруцельозу;
  • Дизентерія;
  • Гіпофізарний нанізм;
  • Стан після пересадки органів і тканин;
  • Бронхіальна астма;
  • Хвороба Бехтерєва;
  • Міостенія;
  • Міопатія;
  • Мозочкова атаксія Марі;
  • Хвороба Паркінсона;
  • Інфаркт міокарда (перші шість місяців);
  • Дитячий церебральний параліч;
  • СНІД, ВІЛ-інфекція;
  • Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитоподібної залози;
  • Гіпопаратиреоз;
  • Вроджена дисфункція кори наднирників.

“Перелік ліків, які можуть надаватись безкоштовно передбачений постановою КМУ №333 від 25 березня 2009 року “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”, – йдеться у повідомленні.

Безоплатне протезування зубів

Безоплатне протезування зубів (крім протезування з дорогоцінних металів) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Протезування здійснюється лише в державних закладах охорони здоров’я на підставі відповідних посвідчень, що підтверджує статус особи.

Раніше ми писали:Українцям нагадали, на які “Доступні ліки” е-рецепт може виписати сімейний лікар

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