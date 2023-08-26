У Національній службі здоров’я України нагадали, на які “Доступні ліки” електронний рецепт може виписати сімейний лікар, інформує НСН

Сімейний лікар, терапевт або педіатр зможе виписати е-рецепт на “Доступні ліки” пацієнтам із такими захворюваннями:

серцево-судинні захворювання,

бронхіальна астма,

цукровий діабет II типу,

ХОЗЛ (хронічне обструктивне захворювання легень).

Українцям нагадали, на які “Доступні ліки” е-рецепт може виписати сімейний лікар

До кого за е-рецептом звертатись пацієнтам з діагнозом епілепсія, хвороба Паркінсона, розлади психіки та поведінки, цукровий (інсулінозалежний) діабет?

До лікуючого лікаря – невролога, психіатра, ендокринолога.

До сімейного лікаря, терапевта або педіатра – якщо лікуючий лікар встановив діагноз та призначив лікування.

До кого звертатись – до лікуючого лікаря чи сімейного лікаря – пацієнт може обрати самостійно.

До кого звертатись за е-рецептом на імуносупресивні препарати?

Завжди – до трансплант-координатор.

Ще новини України: Важлива заява про е-рецепти – що потрібно знати українцям