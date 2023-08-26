У Національній службі здоров’я України нагадали, на які “Доступні ліки” електронний рецепт може виписати сімейний лікар, інформує НСН
Сімейний лікар, терапевт або педіатр зможе виписати е-рецепт на “Доступні ліки” пацієнтам із такими захворюваннями:
- серцево-судинні захворювання,
- бронхіальна астма,
- цукровий діабет II типу,
- ХОЗЛ (хронічне обструктивне захворювання легень).
Українцям нагадали, на які “Доступні ліки” е-рецепт може виписати сімейний лікар
До кого за е-рецептом звертатись пацієнтам з діагнозом епілепсія, хвороба Паркінсона, розлади психіки та поведінки, цукровий (інсулінозалежний) діабет?
- До лікуючого лікаря – невролога, психіатра, ендокринолога.
- До сімейного лікаря, терапевта або педіатра – якщо лікуючий лікар встановив діагноз та призначив лікування.
До кого звертатись – до лікуючого лікаря чи сімейного лікаря – пацієнт може обрати самостійно.
До кого звертатись за е-рецептом на імуносупресивні препарати?
- Завжди – до трансплант-координатор.
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