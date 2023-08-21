Важлива заява про е-рецепти – що потрібно знати українцям

В Україні успішно використовуються е-рецепти, але попри це в різних куточках країни продовжують ширитися різні фейки і міфи.

Національна служба здоров’я України пояснила, що важливо знати про електронний рецепт, передає НСН.

У службі назвали найпоширеніші міфи:

ті, хто не мають смартфону, а користуються стареньким кнопковим мобільним телефоном, не зможуть отримати електронний рецепт

е-рецепт ускладнює доступ пацієнтам до ліків

в селі неможливо отримати ліки за е-рецептом

“Наголошуємо: вся ця інформація не відповідає дійсності”, кажуть у НСЗУ.

Що треба знати про електронні рецепти

Е-рецепт можна отримувати на кнопковий телефон

“Е-рецепт не є якимось складним зображенням, це – звичайне смс-повідомлення, яке надходить на будь-який мобільний телефон, як кнопковий, так і смартфон. Смс містить номер електронного рецепта, який власне і потрібен фармацевту”, пояснюють фахівці.

При цьому вони зазначають, що пацієнтам потрібно звертати увагу на пам’ять у старих кнопкових телефонах, щоб вона не була заповнена. Ємність пам’яті є обмеженою. Тому слід видаляти старі смс та іншу непотрібну інформацію, щоб отримувати нові смс.

Е-рецепт може роздрукувати лікар

“Якщо людина не користується мобільним телефоном – лікар може роздрукувати електронний рецепт на прохання пацієнта. Це – інформаційна пам’ятка, що містить усю необхідну інформацію для отримання “Доступних ліків” чи інсуліну безоплатно або з частковою доплатою”, додають в НСЗУ.

Е-рецепт спрощує доступ пацієнтам до ліків

Пацієнт із діагностованим хронічним захворюванням та призначеним лікуванням може звернутися до свого сімейного чи лікуючого лікаря дистанційно. Лікар створить рецепт в ЕСОЗ, а пацієнту надійде смс з номером рецепта, який потрібно показати в аптеці.

“В аптеку пацієнтові також не обов’язково вирушати. Номер е-рецепту легко переслати чи повідомити рідним. І вони отримають “Доступні ліки” для людини, якій важко дістатись до аптеки”, зазначають експерти.

Ліки за е-рецептом можна отримати і в селі, і в місті

З 2023 року всі аптеки без виключення підключені до електронної системи охорони здоровʼя та мають змогу відпускати рецептурні лікарські засоби за електронним рецептом, В тому числі – електронні рецепти на інсулін та препарати за програмою “Доступні ліки”.

“Пацієнти можуть отримати “Доступні ліки” в будь-якому населеному пункті, де аптеки беруть участь у програмі реімбурсації. Такі аптеки мають на дверях наліпку “Тут є “Доступні ліки” та розташовані в містах та селах”, наголошують в НСЗУ.

Мешканцям села, в якому немає аптеки, що відпускає “Доступні ліки”, потрібно звертатися до місцевої влади з цим питанням. Саме вона відповідальна за якість медицини в громаді, за зручні маршрути пацієнтів та доступність медицини.

Зазначимо, від квітня 2019 року виписано понад 60 млн е-рецептів, погашено – майже 51 млн. Понад 4,2 млн пацієнтів отримали “Доступні ліки” за електронним рецептом.

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