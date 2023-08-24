Київстар попередив про підвищення тарифів – що подорожчає для українців з 1 вересня

Мобільний оператор Київстар попередив про підвищення тарифів вже восени цього року. Платити більше доведеться як контрактним абонентам, так і тим, хто користується послугами у рамках передоплати

Як повідомляє пресслужба мобільного оператора, зміни відбудуться у перший день осені 1 вересня, інформує НСН.

Зазначається, що у нових клієнтів вже не зможуть скористатися до тарифів після зміни цін. Нові умови клієнтам обіцяють повідомити персонально.

Як “Київстар” змінить ціни

У компанії кажуть, що з 1 вересня під індексацію потрапить вартість тарифних планів з пакетом інтернету на максимальній швидкості.

“Інші наповнення залишаться без змін”, — підкреслили у “Київстарі”.

Отже, зміняться такі тарифні плани:

Максимальний Безлім 300;

Максимальний Безлім;

Максимальний Безлім 400 (2018);

Максимальний Безлім 400;

Максимальний безлім 2019 року;

Kyivstar 4G Extra+ 2018;

Smart Max.

“Абоненти всіх тарифних пропозицій з оновленими умовами можуть самостійно безкоштовно змінити тариф на більший, що відповідає їх потребам. Вибрати можна в розділі “Тарифи”, — розповіли у компанії.

Київстар попередив про підвищення тарифів з 1 вересня

Також у пресслужбі пояснили, що підвищення тарифів – вимушений крок. Зміни необхідні, аби на високому рівні підтримувати роботу мережі та забезпечувати її енергонезалежність.

“Також ці зміни сприятимуть відновленню зруйнованої телекомінфраструктури та побудові нових базових станцій”, – йдеться у повідомленні.

Зміни у Vodafone

Три тарифні плани мобільного оператора Vodafone подорожчають з 1 вересня. Зокрема, зміняться ціни на тарифні плани Start, Pro та Unlim. Ціни будуть наступними:

Business Start – 155 грн/місяць (77,50 грн зі знижкою), 10 ГБ доступу до мережі Інтернет (було 5 ГБ), 120 хвилин на розмови по Україні (було 100 хвилин), 120 повідомлень на номери всіх мобільних операторів (+20);

Business Pro – 200 грн/місяць (100 грн зі знижкою), 22 ГБ трафіку замість 20 ГБ, 180 хвилин на дзвінки замість 150, 180 штук SMS по Україні замість 150;

Business Unlim – 270 грн/місяць (135 грн зі знижкою), безлімітний доступ до мережі Інтернет, 300 хвилин на розмови (було 250 хвилин), 300 SMS по Україні (було 250).

Українцям обіцяють надзвичайно якісний мобільний зв’язок

В Україні планують запровадити новий показник якості мобільного зв’язку — швидкість Інтернету. Як пояснив голова підкомітету електронного врядування Комітету з питань цифрової трансформації Сергій Штепа, кожна людина зможе виміряти швидкість мобільного інтернету та поскаржитися регулятору на неякісну послугу.

Крім того, національний роумінг після війни скасовувати не планують. Планується, що абоненти одного мобільного оператора абсолютно безплатно переключатися на мережу іншого та користуватися зв’язком.

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