Такого на планеті більше не існує: суцільне море білої верби на дні Каховського водосховища (відео)

Суцільне море білої верби на дні Каховського водосховища показав еколог Вадим Манюк. Він каже, що не очікував такого і що аналогічного явища на планеті більше не існує.

Про те, що виросло на дні Каховського водосховища і які процеси почнуться з часом, Вадим Манюк розповів Суспільному. За його словами, флора тут різноманітна, але ситуація буде змінюватися.

Разом зі знімальною групою науковець пройшовся дном колишньої штучної водойми і показав, як все виглядає сьогодні, майже через рік після підриву дамби і зникнення «моря».

Берег колишнього Каховського водосховища на Дніпропетровщині вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту проросла біла верба, – розповів еколог, передають Новини України – НСН.

На 150 тисячах гектарів колишньої штучно створеної водойми утворився густий ліс. Більшість території займає верба заввишки 2,5-3 метри, а також є водяний щавель та західний каркас.

Абсолютно очікувано було, що саме верба займе такі позиції в плавнях. Тобто вона завжди по річках, по річкових долинах, вздовж водойм першою розселяється на піщаних мілинах, на косах. Відповідно дно Каховського моря в перший рік після зруйнування греблі стало величезною такою піщаною косою. Це просто ідеальні умови для проростання верби. Вражає те, скільки насіння, адже за один сезон фактично нізвідкіля вистачило, щоб засіяти весь Великий Луг. Майже 150 тисяч гектарів природних насаджень утворилося, — говорить Вадим Манюк

За його словами, якщо дивитись на ліс в цілому, то він однорослий — в середньому 2,5-3,5 метрів у висоту. А от у нового насіння шансів прорости тут вже майже немає, бо немає протічної води. Тож тепер дерева між собою будуть конкурувати, а з часом почнеться природний процес саморозріджування: і врешті на 10 метрів залишиться одне дерево.

Щодо інших рослин, то еколог зазначає, що вони також вони поступово зникатимуть.

Щавель водяний — типовий такий плавневий вид, йому потрібна вода. Він зараз її тягне з тріщин в глибині, але якщо далі нічого не буде мінятись, то тут буде сухіше і ці види поступово зникатимуть, — каже він

Шпарини, які утворилися на дні Каховського водосховища, розповідає Вадим Манюк, також виконують екологічну функцію, з них також проростають рослини.

Каркас західний проростає збоку, зі шпарин, які утворилися при розтріскуванні мулу. Якби тут був суцільний ґрунт, без тріщин, у цих насінин не було би шансів прорости. У цих шпаринах якраз буде найбагатший ґрунт через те, що в нього все буде стікатися. Для нас це шпарина, а для екосистеми це щось необхідне. Те, що створює додаткове біорізноманіття, — говорить еколог

Суцільне море білої верби на дні Каховського водосховища: відео

Такого на планеті більше не існує: суцільне море білої верби на дні Каховського водосховища (відео)

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