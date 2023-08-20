Чи зміняться тарифи на світло, газ, водопостачання і водовідведення з 1 вересня.

Про це розповідає НСН з посиланням на NV.

Підвищення вартості послуг ЖКГ у вересні не очікується. В уряді повідомили, що у місцевих бюджетах достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати тарифи.

Також нагадаємо, що на низку тарифів в Україні діє мораторій до кінця воєнного стану та ще 6 місяців після. Йдеться про послуги централізованого опалення, гарячого водопостачання, розподілу газу.

Ще одного підвищення тарифу на світло не буде

Після літнього підвищення, вартість послуг електропостачання для населення зараз становить 2,64 грн/кВт-год. Ціну суттєво підняли через потребу у коштах на відновлення інфраструктури після російських обстрілів.

Сума у платіжках за електроенергію зросла приблизно на 250 гривень.

Як зазначають у Міненергетики, навіть після перегляду тарифу він не покриває затрат на виробництво електрики, але цього року піднімати ціни на світло більше не планують. Водночас експерти прогнозують, що до кінця року варто очікувати здорожчання ціни.

Зекономити на електроенергії українці можуть за допомогою двозонних та тризонних тарифів. У не пікові години (з 23:00 вечора до 07:00 ранку) споживання електроенергії обійдеться в рази дешевше через багатотарифний засіб обліку. Тобто основне навантаження на мережу потрібно робити вночі, а вдень — економити.

Тариф на воду: очікуваного підвищення не планується

Тарифи не воду також залишаються без змін. У липні НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення практично для всіх водоканалів країни, проте скасувала її після критики президента Володимира Зеленського.

Тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%. В НКРЕКП підрахували, що у середньому сума в платіжках за водоспоживання домогосподарством (2−3 особи) могла зрости на 62 грн/міс (з ПДВ).

При цьому тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій (Харків, Миколаїв і Херсон), все одно мали залишитися незмінними.

Ціни на газ не повинні змінюватися до травня 2024 року

Ціни на газ в Україні для споживачів Нафтогазу, яких 98%, залишаться незмінними як мінімум до 30 квітня 2024 року — на рівні 7,96 грн/куб м за річним тарифом Фіксований. Компанія прийняла це рішення з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в країні.

Пільгові ціни на газ для виробників тепла (теплокомунерго) та бюджетних установ Кабмін має продовжити до кінця опалювального сезону 2023/2024.

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