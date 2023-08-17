Яка грошова допомога надаватиметься українцям восени і що зміниться для внутрішньо переміщених осіб.

Про це пише НСН з посиланням на матеріал NV.

Через майнові обмеження у вересні 2023 року частину ВПО позбавлять виплат

З 1 вересня в Україні набудуть чинності нові правила нарахування грошової допомоги для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО). Враховуватиметься майновий стан переселенців.

Виплат позбавлять громадян, які:

придбали новий автомобіль (з року випуску минуло менше 5 років), крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни;

придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень;

придбали іноземну валюту (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж на тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або окуповані, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї.

У разі ухвалення соцслужбами рішення про припинення виплат про це повідомлять додатково. Рішення можна оскаржити, надавши необхідні документи.

Допомога ВПО: в листопаді зміниться порядок виплат

Решта категорій переселенців продовжуватимуть отримувати щомісячну допомогу до кінця січня 2024. Нагадаємо, терміни виплат були автоматично продовжені 1 серпня на півроку. Після цього періоду виплати знову переглянуть.

Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис грн;

для інших осіб — 2 тис грн.

Громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця.

При цьому для переселенців, які вперше звернуться по призначення допомоги з 1 листопада, гроші перераховуватимуть одній людині з розрахунку на всіх членів сім’ї.

Кого з переселенців можуть позбавити виплат

Виплати не продовжуватимуть ВПО, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Прийом заявок на допомогу потерпілим від підтоплення продовжили до кінця жовтня

Термін прийому заяв на виплату одноразової допомоги від постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС продовжили до кінця жовтня.

Йдеться про допомогу від держави в розмірі 5 тисяч гривень, яку можуть отримати жителі Херсонщини та Миколаївщини, чиї будинки зазнали підтоплень, і які станом на 6 червня 2023 року перебували на цих територіях.

Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС можуть отримати одноразову матеріальну грошову допомогу незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО і чи отримують щомісячні виплати на проживання.

Тобто скасовується необхідність перевірки осіб, які претендують на призначення грошової допомоги стосовно того, чи отримували вони допомогу як внутрішньо переміщені особи.

Подати заяву на отримання допомоги можна у будь-якому управлінні соціального захисту.

У жовтні повинні заплатити компенсації за втрачений урожай

Мешканці Херсонщини та Миколаївщини можуть отримати компенсації за втрачений урожай внаслідок підтоплення через підрив Каховської ГЕС.

За втрачений урожай овочів на площі 0,01 га надається компенсація в розмірі 3318 грн. Жителям Херсонщини виплачуватимуть не більше ніж за 0,3 га (тобто максимум — 99 540 грн), жителям Миколаївщини — не більше як за 0,2 га (максимум — 66 360 грн).

Звертатися потрібно до комісії, яку утворить військова адміністрація для обстеження земельних ділянок.

Заяву потрібно надати до 1 вересня 2023 року. Рішення щодо надання компенсацій ОВА ухвалюватимуть до 1 жовтня 2023 року. Гроші перераховуватимуть на банківські рахунки отримувачів.

Доплати пенсіонерам від ООН

Восени отримають додаткові виплати пенсіонери, що перебувають у прифронтовій зоні. Надбавку до пенсії українцям надасть ООН, проте отримають цю виплату не всі.

Додаткову грошову допомогу за рахунок коштів ООН можуть отримати пенсіонери, які відповідають наступним критеріям:

вони є внутрішньо переміщеними особами, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій;

у яких розмір пенсійної виплати становить менше 3 000 гривень на місяць;

які не отримували з 01.03.2023 додаткових грошових виплат від міжнародних організацій.

Заявку на отримання допомоги можна заповнити на інформаційній платформі єДопомога (edopomoga.gov.ua).

Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути менше 100 грн. Наприклад, якщо пенсіонер отримує, наприклад, пенсію 2400 гривень, то йому доплатять 600 гривень.

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