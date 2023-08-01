Тарифи на воду, світло і газ – що зміниться у платіжках з 1 серпня

Стало відомо, які будуть тарифи на воду, світло і газ з 1 серпня. Чи зміняться суми у платіжках українців

Які будуть тарифи на комунальні послуги з 1 серня розповідає НСН з посиланням на NV.

Тарифи на електроенергію – за світло продовжуємо платити по-новому

Українці адаптуються до підвищення тарифу на електроенергію. Нагадаємо, що з 1 червня за світло населення платить не 1,44 і 1,68 гривні за кіловат, а за єдиним тарифом — 2,64 гривні.

Сума у платіжках за електроенергію зросла приблизно на 250 гривень.

Ймовірно, до закінчення наступного опалювального сезону підняття цін більше не буде. За словами представників НКРЕКП, в майбутньому українцям варто очікувати ціну близько 5,5 гривні за кіловат-годину.

Зекономити на електроенергії українці можуть за допомогою двозонних та тризонних тарифів. У не пікові години (з 23:00 вечора до 07:00 ранку) споживання електроенергії обійдеться в рази дешевше через багатотарифний засіб обліку. Тобто основне навантаження на мережу потрібно робити вночі, а вдень — економити.

Ціна на газ для українців залишатиметься незмінною

Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від ГК Нафтогаз України залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

«Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз наголошуємо, що тариф Фіксований від ГК Нафтогаз України залишається незмінним», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Він також додав, що це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

Нагадуємо, що ГК Нафтогаз України безперебійно забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану Фіксований. Період дії тарифу становить: з 1 травня 2023 року до 30 квітня 2024 року включно.

Тарифи на воду: очікуваного підвищення не буде

В серпні за воду українці платитимуть по-старому. Нагадаємо, що у липні в Україні мали зрости тарифи на постачання та відведення води. Але після гучної заяви Володимира Зеленського Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) відмінила власне рішення.

Тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%. В НКРЕКП підрахували, що у середньому сума в платіжках за водоспоживання домогосподарством (2−3 особи) могла зрости на 62 грн/міс (з ПДВ).

При цьому тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій (Харків, Миколаїв і Херсон), мали залишитися незмінними.

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