Експерти спрогнозували як змінитися ціни в середині літа, скільки коштуватимуть продукти у липні.

Відтак в середині літа на нас може очікувати зниження цін на яйця та овочі, а от м’ясо може несуттєво, але здорожчати, як і хлібопекарські вироби, передає НСН з посиланням на 24 канал.

Чи будуть дешевшати яйця влітку

Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Світлана Пашко розповіла, чи спостерігатиметься тенденція на спад ціни на яйця влітку.

За багаторічними спостереженнями науковців Інституту аграрної економіки, поступове зниження ціни на яйця – внаслідок збільшення їх пропозиції, що пов’язано з приходом на ринок яєчної продукції господарств населення, – триватиме до середини літа, пояснила Пашко.

Водночас вона додає, що у поточному році стрімке весняно-літнє зниження цін на яйця вже майже припинилося. Якщо з березня по квітень роздрібна ціна на яйця в супермаркетах знизилася на 10,4 – 14,3 %, з квітня по травень – на 6,0 – 13,5 %, то з травня по червень лише на 0,6 – 1,1 %.

За офіційними даними Мінфіну, станом на 20 червня 2023 року середня роздрібна ціна по супермаркетах України на яйця курячі:

“Квочка” – 56,56 гривні за десяток,

“Ясенсвіт” – 56,80 гривні за десяток.

Це на 0,36 гривні та 0,65 гривні менше середньої ціни на яйця цих марок, що була у травні цього року, каже Пашко.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у липні ціна за одне яйце фірмової марки становитиме 5,7 – 5,8 гривні, але з кінця липня – початку серпня ціна традиційно почне зростати.

Що буде з цінами на овочі

Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Інна Сало пояснила, що у липні цього року, з розширенням ринкової пропозиції, овочі можуть дещо здешевшати.

Відтак, за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, молода картопля може коштувати 20 – 25 гривні за кілограм, цибуля та морква – 45 – 47 гривень, огірки – 55 – 60 гривень, томати червоні – 55 – 60 гривень, а рожеві – 80 – 85 гривень.

Передумовою цьому є формування значної частини їх товарної пропозиції господарствами населення. Так, останні вже тривалий час виробляють в Україні до 8,5 мільйона тонн овочів та до 20 мільйонів тонн картоплі. Частина з них використовується для продажу, каже Інна Сало.

Інна Сало додала, що внаслідок підриву на Каховській ГЕС цьогорічні кавуни будуть здебільшого імпортні.

Господарствами населення вирощувалося 93% кавунів – це до 0,4 мільйона тонн, частина з яких використовується для продажу. У Херсонській області всіма категоріями господарств вирощувалося близько 37% загального обсягу виробництва цього виду агропродукції. Це значна частка, але вона може бути компенсована шляхом імпортних поставок, додає науковиця.

За прогнозними оцінками науковців ціна на ранні кавуни становитиме десь 35 – 40 гривень за кілограм.

Прогноз щодо вартості м’яса у липні

Станом на 1 червня 2023 року споживчі ціни на свинину зросли найбільше на 3,5 % порівняно з 1 травня 2023 року, а проти початку року – на 11,6 %. Про це розповіла провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Наталія Копитець.

Споживчі ціни на яловичину у цей період збільшилися на 1,7 %,

На м’ясо птиці – філе куряче – на 1,4 %.

При цьому споживчі ціни на курячі тушки залишилися на рівні початку травня 2023 року. Здорожчання основних видів м’яса зумовлено складними умовами функціонування підприємств, які вирощують худобу та птицю, каже Наталія Копитець.

Як свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 1 травня 2023 року порівняно з відповідним періодом 2022 року поголів’я великої рогатої худоби, а також поголів’я свиней скоротилося на 7,2 % кожне. Як наслідок, зменшується пропозиція яловичини та свинини та зростають ціни.

Втім, поголів’я птиці збільшилося на 6,3 % проти травня 2022 року, тому ціни на м’ясо птиці суттєво не змінилися.

Як прогнозують науковці, у липні 2023 року основні види м’яса, а це яловичина, свинина, м’ясо птиці, можуть зазнати незначного здорожчання – у діапазоні 1,5 – 3,0 %.

З крупами все стабільно

Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Світлана Черемісіна розповіла, що за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, цінова ситуація на крупи та борошно в липні залишатиметься стабільною.

Середня ціна на крупу гречану знизилась ще на 30 копійок, а рис подешевшав на 1%. Втім, єдиною крупою, що зазначала здорожчання, залишається пшоно, каже Світлана Черемісіна.

У червні індекс споживчих цін на гречку склав 99,41%. Порівняно з попереднім місяцем середня ціна на крупу гречану знизилась з 52,12 гривні за кілограм до 51,82 гривні.

Рис у червні подешевшав теж – з 55,86 гривні до 55,38 гривні.

У травні пшоно подорожчало на 4,35%, а в червні порівняно з попереднім місяцем продукт додав в ціні ще 3,25% і коштує нині 31,03 гривні.

Борошно продовжує дешевшати. Індекс споживчих цін на цей вид агропродукції у червні склав 99,35%, а середня ціна знизилась з 16,55 гривні до 16,44 гривні.

Попри це, продукція хлібопекарської галузі продовжить дорожчати. Причина полягає у здорожчання електроенергії та з 1 липня всіх видів автомобільного пального.

Порівняно з попереднім місяцем ціна на хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку зросла на 3,13% – до 43,37 гривні,

Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подорожчав на 1,67 % і коштує зараз 35,30 гривні.

Протягом червня батон та житній хліб не подорожчали.

Як прогнозують в Інституті аграрної економіки, у липні середні ціни на хліб можуть зрости на 2 – 5 %.

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