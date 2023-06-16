Як зміняться ціни на овочі влітку 2023 року

У середині червня овочі в українських супермаркетах залишаються дорогими майже як узимку. Чи впадуть ціни на овочі влітку 2023 року.

The Page з’ясувало, що буде далі з вартістю продуктів та як на овочівництво в Україні вплине Каховська трагедія, передає НСН.

До війни Україна не відчувала дефіциту овочів власного врожаю, а ціни на них зазвичай помітно знижувалися теплої пори року. У 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення та тимчасової окупації частини територій ситуація погіршилася. А тепер, після підриву рашистами Каховської ГЕС, через що сільгоспземлі на півдні України залишилися без поливу, українських овочів може стати ще менше.

Як на врожай овочів впливає окупація та повномасштабна війна

Олександр Нечипоренко, заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», нагадує, що в передвоєнний урожайний 2021 рік в Україні зібрали понад 9,9 млн тонн овочів і більш як 500 тис. тонн баштанних, що задовольнило внутрішній попит на 103%.

Звичайно, значну частину продукції вирощували аграрії південних регіонів України. Зокрема, Херсонщина, за даними ННЦ «Інститут аграрної економіки», забезпечувала Україну понад 12% овочів і третиною баштанних. За окремими видами овочів доля Херсонщини була такою:

капуста пекінська: 54%;

капуста цвітна: 47%;

баклажани: 39,6%;

помідори: 28%;

перець солодкий: 25%;

огірки: 11%;

цибуля ріпчаста: 8,7%;

кабачки: 7%;

капуста головчаста: 5%;

гарбузи: 4,4%.

«Минулого 2022 року через окупацію та ведення бойових дій на сільськогосподарських землях, а також евакуацію великої кількості власників домогосподарств, у яких вирощується приблизно 90% цієї продукції, рівень самозабезпеченості овочами дещо знизився, і норму споживання на одного українця виробники задовольнили лише на 82%», повідомив Олександр Нечипоренко.

Тобто на ситуацію вплинули не тільки безпосередньо бойові дії та окупація, але й відтік населення через міграцію, через що багато домогосподарств припинили вирощувати овочі й постачати їх на ринок.

Як на овочівництво й баштанництво вплине Каховська трагедія

Коли українська армія звільнила Херсон, український інформпростір заповнили меми про херсонські кавуни. Вони стали символом звільнення Херсонщини, а скибка кавуна навіть з’явилася на черговій патріотичній марці «Укрпошти», присвяченій цій події. Проте сподівання, що родючі херсонські лани знову радуватимуть українців кавунами, виявилися марними.

«Значних перспектив для суттєвого покращення ситуації нинішнього року поки що немає. Навпаки, унаслідок підриву Каховської ГЕС значні масиви земельних угідь у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і на правобережжі Херсонщини залишаться без зрошення, окремі поля буде змито й замулено», розповідає Олександр Нечипоренко.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у 2023 році очікується суттєве зменшення виробництва овочів:

помідорів: на 36%;

перцю солодкого: на 32%;

огірків: на 24%;

цибулі ріпчастої: на 18%.

А загалом зменшення виробництва овочевої продукції може сягнути 20%, баштанної – до 46%.

«Уже в короткостроковій перспективі нестача води може збільшити собівартість вирощування овочів, а в середньостроковій перспективі це стане проблемою для галузі в цьому регіоні, продовжує Максим Гопка, аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» (УКАБ). — Відсутність води в каналах для меліорації призведе до того, що Херсонська та Запорізька області не зможуть вирощувати овочі, а це означатиме суттєве скорочення виробництва вже в другій половині року».

Максим Гопка попереджає, що навіть після деокупації території рівень виробництва продуктів у постраждалих регіонах залишатиметься низьким ще щонайменше 3 — 4 роки. Однак, на думку співрозмовника видання, у масштабах країни це не призведе до суттєвого дефіциту продуктів, адже виробництво збільшується в інших областях. Крім того в країну поступають овочі з-за кордону.

Як нестачу українських овочів компенсує імпорт

Рука ринку здатна виправити будь-яку ситуацію, зокрема, і з дефіцитом овочів і баштанних. За відсутності херсонських помідорів, баклажанів і кавунів полички супермаркетів ще у 2022 році почала заповнювати імпортна продукція.

«Обсяг імпорту овочів збільшився на 166%. Зокрема, цибулі ввезли у 4,6 раза більше, ніж 2021 року. Імпорт різних видів капусти зріс у 2,75 раза, баштанних — удвічі, а моркви, столових буряків та інших коренеплодів – удесятеро», розповідає The Page Олександр Нечипоренко.

Не стали винятком і кавуни та дині, які в мирні роки традиційно постачалися із сонячної Херсонщини.

«У Херсонській області всіма категоріями господарств вирощувалося до 33% баштанних (до 170 тис. тонн). Це значна частка, яка може компенсуватися саме завдяки імпортним постачанням», коментує Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

У 2023 році частка імпортних овочів на прилавках супермаркетів, ймовірно, збільшуватиметься, що штовхатиме ціни вгору.

Скільки коштуватимуть овочі влітку 2023 року

Окупація сільгоспземель, зниження обсягів виробництва, складнощі зі зберіганням урожаю взимку через перебої з електроенергією та зростання частки імпортної продукції вже призвели до стрімкого подорожчання овочів в Україні.

Так, за даними Держстату, за період січень — травень овочі в Україні зросли в ціні на 50,6% і стали головним драйвером інфляції. Нагадаємо: у річному вимірі в травні інфляція знизилася до 15,3%.

Максим Гопка попереджає, що ціни на овочі можуть протриматися на поточному високому рівні довше, ніж прогнозувалося, а імпортні овочі в холодний період з’являться ще раніше, ніж торік.

«Аграрії ще весною врахували те, що частина Херсонської області й досі не може вирощувати овочі, тому Аграрії пропозицій з інших областей має з’явитися більше, знаходить позитивний тренд Максим Гопка. — Але тепер, унаслідок підриву Каховської ГЕС, щоб споживати власну продукцію хоч б до Нового року, необхідно, щоб нові або відреставровані овочеві сховища з’явилися в безпечніших областях України. Це допоможе стабілізувати ціни».

Проте, за прогнозами Інни Сало, на кінець 2023 року через розширення ринкової пропозиції овочі борщового набору можуть подешевшати до такого рівня:

капуста білокачанна: 17 — 20 грн за кг;

буряк: 13 — 15 грн за кг;

цибуля ріпчаста: 35 — 40 грн за кг;

морква: 25 — 30 грн за кг;

картопля: 10 грн за кг.

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