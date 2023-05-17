В Україні дешевшають популярні продукти: що буде з цінами у червні

В Україні дешевшають популярні продукти у травні 2023 року. Щось буде дешевшати і далі, а щось може подорожчати, пише НСН.

Так, зокрема, в Україні подешевшали яйця, про що ми вже повідомляли раніше. Ціни стали досить різко падати після Великодня. Але експерти пов’язують це не стільки із зменшенням попиту, скільки зі збільшенням пропозиції. Зниження вартості яєць пов’язане з приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють до половини всього обсягу яєць в Україні.

В Україні дешевшають популярні продукти: у першу чергу, овочі

Також напередодні першого місяця літа дешевшають овочі. Однак на деякі з них очікувати суттєвого зниження вартості не слід.

Про це в ефірі телемарафону розповів директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Юрій Лупенко, пише “Телеграф”.

За його словами, вартість овочів почне падати суттєво, коли на ринок надійде продукція нового врожаю.

“В умовах війни дуже важко прогнозувати динаміку не тільки цін, а багатьох процесів. Але у нас вже є понад рік певного досвіду та досвід минулих років. Він показує, що з надходженням продукції нового врожаю, як правило, у червні-липні, навіть у більш ранні місяці відбувається зниження цін насамперед на овочі”, — підкреслив він

Очікується, що ціни на овочі почнуть серйозно падати у червні, а також може подешевшати зерно та продукти тваринництва.

Більшість агропродукції вирощується поблизу зони бойових дій, що значно позначається на кінцевій вартості овочів. Зараз в Україні відзначається зростання 17% на овочеву групу.

“Динаміка цін за минулий рік перекреслила всі наші уявлення про динаміку. Більша частина овочів вирощується на півдні, де ведуться інтенсивні бої. Порушені логістичні канали, виробництво. В основному на ринку овочі тепличні імпортні, які значно дорожчі, ніж овочі нового врожаю. Зараз зростання 17% по овочевій групі. Огірки, помідори збільшення ціни у 2-3 рази. Навряд чи буде суттєве зменшення цін на них. Ранні овочі в основному тепличні, а ті, що надходять з півдня, не складають їм конкуренцію, їх мало. І впливу на ціни з боку овочів відкритого ґрунту поки що немає”, — сказав Юрій Лупенко

На його думку, овочі дешевшатимуть, але це може статися пізніше.

“Тому що помідори, наприклад, у зоні Києва висаджують у відкритий ґрунт лише у травні. Коли вони будуть, то будуть зміни у бік зменшення”, — пояснив він

Загалом зростання вартості на овочі відбувається через збільшення попиту на ринку та водночас зменшення пропозиції.

“Якщо брати динаміку минулих років, то уповільнення цін на 5-10%. Ближче до осені може бути більше зниження, тому що овочі дуже чутливі до насичення ринку”, — підсумував Лупенко

Як заявив у коментарі KP.UA президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, ближче до літа в Україні варто очікувати на падіння цін на свіжу зелень.

“Коли теплішає, овочі починають дешевшати дуже швидко — редиска взагалі буде дуже дешевою”, — сказав він

Експерт також зазначив, що в Україні має подешевшати сало. Станеться це тоді, коли буде стабільно тепло.

А от молоко та молочні продукти можуть подорожчати. Як заявив у коментарі виданню аналітик компанії “Центр біржових технологій” Максим Орищак, зростання цін у межах 1-3 гривень можуть показати молочка, яйця, м’ясні продукти та риба. При цьому експерт упевнений, що різкої зміни цінників очікувати не варто.

Економіст Владислав Банков також прогнозує нове подорожчання яєць. Нинішнє падіння цін на яйця, на його думку, є нормальним явищем, але незабаром вони знову піднімуться в ціні.

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