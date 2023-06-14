Купити м’ясо на ринках стане складніше – в чому причина

Купити м’ясо на ринках може стати складніше. Про це попередили у Держпродспоживчслужбі, передає НСН.

У Києві представники Держпродспоживслужби та інших інститутів зустрілися з представниками бізнесу, які торгують на столичних ринках.

За підсумками зустрічі стало зрозуміло, що киян чекають перебої з деякими продуктами, які вони звикли купувати не в магазині, а безпосередньо у виробників. Про це пише “СтопКор”.

Із підприємцями спілкувалися керівники ГУ Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан та Анатолій Токайчук, а також представниці Центральної випробувальної державної лабораторії.

Спікери нагадали, що наближається спекотний період, з яким особливо мають вважатися торговці сирим м’ясом та м’ясопродуктами. Тим часом є проблеми, які виявляються перевіряльниками:

на прилавках поруч викладають сире м’ясо та м’ясопродукти;

продукція не зберігається в холодильнику, а лежить на вітрині просто неба;

зношені обробні дошки;

відсутність води, умивальника.

Одна із спікерок Держпродспоживслужби розповіла, що спостерігають перевіряльники на ринку.

“Що ми бачимо? М’ясо, сало, кури, що лежить на прилавку, це сировина. Найстрашніше, що поруч лежать копчені кури, ковбаси, балики, кров’яна ковбаса – і вони теж лежать не в холодильнику. Підприємці кажуть, що в деяких не вистачає холодильників – але температура на вулиці 26 градусів!”, обурюється вона.

На робочих місцях на міських ярмарках, за словами чиновниці, хотілося б бачити таку ідеальну ситуацію:

“Згідно з вимогами, якщо йде нарізка, наприклад, 100 г м’яса, то м’ясо ріжеться на чистій дезінфікованій поверхні чистим дезінфікованим ножем, водночас ножем орудує здоровий працівник, який пройшов медичний огляд”.

Втім, у Держпродспоживслужбі зазначають, що наразі на ринках Києва немає цієї ідеальної картини.

“Перевірників іноді навіть “посилають”, зазначили чиновники.

Тому Держпродспоживслужба готується ухвалити таке рішення – влітку заборонять торгувати на ринках м’ясом, рибою, м’ясопродуктами, молокопродуктами. Залишать лише рослинництво.

Наразі заборона ще не набула чинності – у підприємців є тиждень, а потім запрацює рішення Держпродспоживслужби, яке ухвалять найближчим часом.

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