До чого може призвести відмова від готівки в Україні. Як це вплине на пересічних українців.

Як вже повідомляла НСН, заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма під час конференції Ukraine Recovery Conference у Лондоні сказав, що в рамках боротьби з корупцією, в Україні хочуть повністю перейти на безготівкові розрахунки.

За його словами, а також на думку авторів даної ініціативи, це допоможе якщо і не повністю знищити корупцію в Україні, то подолати її на 95-99%.

“У найближчі місяці ми представимо дорожню карту, чи будемо ми це робити, чи ні. Я вважаю, що рішення буде “так”, сказав Шурма.

Якщо рішення дійсно буде позитивним, то українська економіка стане першою повністю cashless (безготівковою) економікою у світі.

Разом з тим чиновник зауважив, що наразі в Уряді точаться дискусії щодо цієї заборони і є чимало заяв на тему того, що заборона готівки – порушення прав людини.

Відмова від готівки – кому це вигідно та хто постраждає

Як пише РБК-Україна, прихильники заборони готівки впевнені, що таке рішення може стати ефективним інструментом не лише в боротьбі з корупцією.

Які є плюси

На думку економістів, розвиток безготівкової економіки вигідний для усіх учасників грошових відносин.

Так, у статті Анни Самчук “Cashless economy в системі фінансової інклюзії України” йдеться про те, що cashless – це чи не найвагоміший поштовх до зниження тіньової економіки, адже так набагато простіше відстежити грошові операції між споживачем і продавцем.

“Українці повинні усвідомити, що активне користування новітніми технологіями допоможе зробити значний ривок в розвитку: як власному, так і країни в цілому”, впевнена економістка.

Крім того, використання безготівкових платежів допоможе:

не витрачати державі величезні кошти на друк паперових грошей

використовувати банками для кредитування економіки залишки на клієнтських рахунках

зробить швидшим і зручнішим проведення транзакцій і найрізноманітніших платежів

краще убезпечуватиме громадян від втрати власних коштів

спростить процес виплати заробітної плати, субсидій та пенсій, оплати штрафів і податків, ведення бізнесу

У Національному банку України також раніше пояснювали наочно, для яких секторів розвинена cashless-економіка принесе позитивні наслідки.

Для держави

підвищення бази оподаткування від прозорого ведення бізнесу

зниження обсягів тіньової економіки та декриміналізація

скорочення витрат: обслуговування грошового обігу

безготівкові кошти знаходяться в економіці

монетизація пільг (оплата по факту використання)

Для бізнесу

збільшення середнього чеку за кожною операцією

підвищення захисту від шахрайських дій (пограбування, підроблення банкнот і т. д.)

скорочення операційних затрат

розширення клієнтської бази за рахунок додаткових переваг, акцій (cross-sales, co-brand, cash-back, rewards)

зростання комісійного доходу, ліквідності

зниження ризиків

Для громадян

підвищення захисту від шахрайських дій (пограбування, підроблення банкнот тощо)

зручність у використанні

доступ до додаткових сервісів та можливостей

можливість отримувати доходи легальним шляхом (уникнення зарплат “у конвертах”)

В чому мінуси cashless-економіки

Ми вже вияснили, що економіка безготівкових платежів має багато переваг. Але, звісно, певні мінуси все ж присутні.

Виключення деяких груп населення

Не всі люди, на жаль, навіть сьогодні мають доступ до цифрових платіжних засобів або можливість користуватися ними. Це може виключати з економічного процесу людей, які не мають банківських рахунків, смартфонів або доступу до інтернету. Це особливо стосується людей похилого віку, бездомних, малозабезпечених верств населення або мешканців віддалених районів.

Кібербезпека

Зростаюча залежність від електронних платежів створює ризик для кібербезпеки. Хакери можуть намагатися використовувати цифрові системи для крадіжок ідентифікаційних даних, шахрайства або кібератак.

Технічний збій

У разі відсутності електроенергії або технічних неполадок з системами платежів можуть виникнути проблеми зі здійсненням оплати. Це може призвести до незручностей для споживачів та зупинки економічних операцій.

Втрата приватності

Це один з найпоширеніших аргументів “проти” заборони готівки. Адже використання безготівкових платежів залишає цифровий слід, що може бути відстеженим. Деяким людям може бути ніяково від самої думки про те, що їхні трансакції хтось може відслідкувати. Звісно, вони вважають, що це є порушенням приватності.

Де у світі розвинена cashless-економіка

Безготівкова економіка активно розвивається в різних країнах світу. Особливо це стосується високорозвинених держав.

Так, однією з найбільш передових країн у переході до безготівкової економіки є Швеція, де сьогодні високий рівень прийняття електронних платежів, а більшість магазинів, ресторанів та інших закладів повністю відмовилися від готівки на користь безготівкових операцій

Канада також активно сприяє розвитку безготівкових платежів. Тут широко використовуються безконтактні картки та мобільні платежі. Канада працює також над введенням цифрової валюти центрального банку (CBDC) – цифрового канадського долара.

Безготівкові платежі є нормою і у Норвегії. Більшість магазинів, ресторанів та закладів у сфері надання послуг приймають електронні платежі, а готівка майже не використовується.

Уряд Австралії також активно пропагує безготівкові операції та розвиває відповідну інфраструктуру.

Одним з лідерів в інтеграції безготівкових платежів є Сінгапур, який активно впроваджує ініціативи для створення безготівкового середовища (цифрові ID, електронні платіжні системи тощо).

Також NFC (безконтактна комунікація) та QR-коди широко використовуються у торгівлі та послугах в Нідерландах, Китаї, Данії, Фінляндії, Південній Кореї, Великій Британії та інших високорозвинених країнах.

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