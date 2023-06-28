Яка мінімальна зарплата в Україні станом на червень 2023 року

Скільки становить мінімальна зарплата в Україні і коли її востаннє підвищували.

Про це інформує НСН з посиланням на ukrayina.pl.

Яка мінімальна зарплата в Україні

Востаннє мінімальну заробітну плату в Україні підвищували у 2022 році. Тоді вона зросла на 200 гривень.

Станом на червень 2023 року мінімалка становить – 6700 гривень брутто (без вирахування податків), або приблизно 180 доларів. З урахуванням ПДФО – 5393,5 гривні нетто. Якщо погодинно – 40,46 гривні.

Чи підвищать мінімальну зарплату до кінця року

Згідно із затвердженим держбюджетом на 2023 рік, влада не планує підвищувати мінімальну зарплату до кінця року.

Щоправда, у лютому 2023 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким було запропоновано підвищити рівень мінімальної зарплати:

з 1 квітня – до 7 370 грн;

з 1 липня – до 8 107 грн;

з 1 жовтня – до 8 918 грн.

Однак шанси на ухвалення законопроєкту невисокі.

Яка середня зарплата в Україні

Середня зарплата в Україні становить 18 261 грн. Зрозуміло, у різних сферах середня зарплата різна. За інформацію зі сайтів із пошуку роботи, ситуація така:

управління персоналом – 17 800 грн;

сфера торгівлі та послуг – 10 000 грн;

фінанси та банківська справа – 13 800 грн;

юриспруденція – 15 400 грн;

будівництво, архітектура – 17 700 грн;

бухгалтерія – 14 300 грн;

маркетинг та реклама – 17 700 грн;

готельно-ресторанний бізнес та туризм – 15 000 грн.

Для порівняння, у сусідній Польщі становить 3490 злотих брутто, після вирахування усіх податків та внесків виходить 2709, 48 злотих нетто. Погодинна ставка – 22,80 брутто.

Від 1 липня мнімальна плата у Польщі зросте і становитиме 3600 злотих брутто, або 2783,86 злотих нетто. Погодинна мінімальна ставка становитиме 23,50 злотих брутто.

Курс злотого до гривні станом на 28 червня: 1 злотий дорівнює 9,05 української гривні.

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