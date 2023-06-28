Яка мінімальна зарплата в Україні станом на червень 2023 року

Скільки становить мінімальна зарплата в Україні і коли її востаннє підвищували.
Про це інформує НСН з посиланням на ukrayina.pl.
Яка мінімальна зарплата в Україні
Востаннє мінімальну заробітну плату в Україні підвищували у 2022 році. Тоді вона зросла на 200 гривень.
Станом на червень 2023 року мінімалка становить – 6700 гривень брутто (без вирахування податків), або приблизно 180 доларів. З урахуванням ПДФО – 5393,5 гривні нетто. Якщо погодинно – 40,46 гривні.
Чи підвищать мінімальну зарплату до кінця року
Згідно із затвердженим держбюджетом на 2023 рік, влада не планує підвищувати мінімальну зарплату до кінця року.
Щоправда, у лютому 2023 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким було запропоновано підвищити рівень мінімальної зарплати:
- з 1 квітня – до 7 370 грн;
- з 1 липня – до 8 107 грн;
- з 1 жовтня – до 8 918 грн.
Однак шанси на ухвалення законопроєкту невисокі.
Яка середня зарплата в Україні
Середня зарплата в Україні становить 18 261 грн. Зрозуміло, у різних сферах середня зарплата різна. За інформацію зі сайтів із пошуку роботи, ситуація така:
- управління персоналом – 17 800 грн;
- сфера торгівлі та послуг – 10 000 грн;
- фінанси та банківська справа – 13 800 грн;
- юриспруденція – 15 400 грн;
- будівництво, архітектура – 17 700 грн;
- бухгалтерія – 14 300 грн;
- маркетинг та реклама – 17 700 грн;
- готельно-ресторанний бізнес та туризм – 15 000 грн.
Для порівняння, у сусідній Польщі становить 3490 злотих брутто, після вирахування усіх податків та внесків виходить 2709, 48 злотих нетто. Погодинна ставка – 22,80 брутто.
Від 1 липня мнімальна плата у Польщі зросте і становитиме 3600 злотих брутто, або 2783,86 злотих нетто. Погодинна мінімальна ставка становитиме 23,50 злотих брутто.
Курс злотого до гривні станом на 28 червня: 1 злотий дорівнює 9,05 української гривні.
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