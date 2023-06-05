“Нацбанк перевірятиме карткові операції українців. З понеділка, 5 червня, всі банки мають передавати НБУ інформацію про безготівкові операції своїх клієнтів”. Повідомлення такого характеру з’явилися у низці українських ЗМІ і Телеграм-каналів.

Усі вони посилалися на лист НБУ, який, нібито, опинився у розпорядженні редакцій.

Згідно з оприлюдненою інформацією, щопонеділка до 16.00 години, банки нібито повинні будуть направляти до Національного банку інформацію щодо безготівкових операцій своїх клієнтів, здійснених в Інтернеті, за попередній тиждень. Ці дані мають бути представлені разом з ім’ям клієнта або назвою суб’єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.

Зазначається, що від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

P2P-перекази;

Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;

Оплати в Інтернеті

Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Ось такий лист публікують ЗМІ і Телеграм-канали

Нацбанк спростував дану інформацію

5 червня у Нацбанку спростували інформацію, що перевірки стосуються фізичних осіб.

У листі НБУ (№ 25-0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб. Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб, йдеться у повідомленні.

НБУ перевірятиме карткові операції українців. Що це означає? Пояснення експерта

У коментарі Фактам ICTV економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що в дійсності інформація про перекази відслідковувалась і раніше.

Є така організація, яка називається Фінансовий моніторинг. І ця організація є в кожному банку, тобто кожен банк моніторить операції з перерахунку коштів. До 30 тис. грн на місяць ніхто жодних питань не ставить, від 30 до 400 тисяч можливий варіант вибіркового контролю, а після 400 тисяч – суцільний контроль. Зараз це Нацбанк, скажімо, стандартизує у вигляді таблиць. Тобто унормовує ті речі, які він і так робив, каже експерт.

Він зазначає, що нічого надзвичайного, пов’язаного з тим, що хтось додатково збиратиме якісь кошти, не буде, адже є встановлені нормативи, якими це чітко регламентується.

Водночас це зроблено для того, щоб відстежувати, звідки з’являються гроші в людей, які торгують чи роблять інші операції в інтернеті.

Водночас Пендзин наголошує, що Нацбанк не передає ці дані в податкову. Можливо, це буде наступним кроком, але зараз є тільки інструктивний лист Нацбанку, яким він зобов’язує банки передавати інформацію про операції клієнтів.

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