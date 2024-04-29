Меморіал: вбиті росією. Тетяна Могилко, 46 років, Київщина, січень

Вбиті росією. Тетяна Могилко загинула внаслідок влучання уламків російської ракети в будинок. Один із уламків містив бак з паливом, і будинок загорівся. Поруч загинув чоловік Тетяни

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тетяна Могилко

Життя Тетяни Могилко обірвав російський обстріл Київської області 2 січня 2024 року. Поряд не стало також її чоловіка Андрія.

Того дня ворог атакував, зокрема, село Гатне на Фастівщині. Уламки ракети потрапили в будинок у дачному районі, де перебувало подружжя. Один із уламків містив бак з паливом, і будинок загорівся.

Тетяні Могилко було 46 років. Народилася у Рівному. Працювала бухгалтеркою і разом з чоловіком вела бізнес у Києві – мали кіоск з пресою.

«Мама була доброю, уважною, чесною. Завжди могла сказати в обличчя все, що думає. Вимоглива у плані виконання прохань і завдань, дещо сувора, але водночас весела та цікава у спілкуванні. Дуже любила свою родину. Завжди намагалася підтримати і підказати, як правильно вчинити», – розповіла донька Анна

У Тетяни Могилко залишилися мама, сестра та діти.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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