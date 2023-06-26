В Україні хочуть заборонити розрахунки готівкою? Що відомо про сенсаційний план

В рамках боротьби з корупцією, в Україні хочуть повністю заборонити розрахунки готівкою.

Про це у блозі на сайті «Обозреватель» пише економіст Ярослав Романчук, передає НСН.

Він розповів, що такі плани української влади озвучив на лондонській конференції Ukraine Recovery Conference заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма.

Ми обговорюємо. Я не можу сказати вам упевнено, що ми це зробимо. Ми це обговорюємо, заявив Шурма.

Далеко не всі погоджуються з такою ідеєю. Тому зараз її дуже серйозно дискутують, зокрема й у команді президента, зізнався чиновник.

Опоненти заявляють, що заборона на готівку – це пряме порушення прав людини. Проте ідеологи заборони вважають, що це може стати найпотужнішим та найефективнішим антикорупційним інструментом в Україні.

Ми хочемо бути першою повністю cashless економікою [без готівкових грошей]. Ми знаємо, що на цю тему йдуть обговореннями різними стейкхолдерами. Говорять про порушення прав людини. Ми вважаємо, що це буде дуже ефективним інструментом ліквідації 95 – 99% усіх випадків корупції в країні, якщо не буде жодної готівки, сказав чиновник.

При цьому він сподівається, що команда президента все ж таки підтримає його ідею і дасть їй “зелене світло”.

Найближчими місяцями ми представимо дорожню карту, чи ми це робитимемо чи ні. Я вважаю, що рішення буде “так”, припустив заступник голови ОП.

Економіст Ярослав Романчук скептично відноситься до такої ініциативи.

Тож, друзі, готуємось до грошової революції. Ви готові до життя у cashless країні? Ви підтримуєте думку Ростислава Шурми, що такий режим “вб’є” 95-99% корупції в країні?, запитує він і пропонує подивитися відео з виступом Ростислава Шурми.

Про ідею відмови від готівки Шурма каже на 7 годині 29 хвилині.

Відео англійською:

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