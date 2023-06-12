У Міністерстві соціальної політики відповіли у якому випадку припиняється виплата пенсії на банківську карту

Щоб уникнути “заморожування” виплат, необхідно хоча б раз на пів року проводити транзакцію за своєю пенсійною карткою. Як пояснюють у Мінсоцполітики, це може бути поповнення мобільного чи оплата комуналки.

Якщо не використовувати свій банківський рахунок понад шість місяців, перерахування пенсійних виплат можуть призупинити.

Про це пише “На пенсії”, повідомляє НСН.

Щоб уникнути “заморожування” пенсії, необхідно хоча б раз на пів року проводити транзакцію за своєю пенсійною карткою. Це може бути поповнення мобільного, оплата комунальних послуг чи інші операції.

Виплата пенсій в Україні – чому можуть припинити нарахування грошей на карти

“Заморозили” пенсію: як відновити виплати

Однак, якщо перерахування коштів вже припинили, виплату пенсії можна відновити та повернути недоотримані гроші. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити особу.

“Якщо пенсіонер з’являється і підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії продовжується”, — повідомила заступниця голови Мінсоцполітики Дар’я Марчак.

Після перевірки даних орган ухвалює рішення про відновлення пенсійних виплат протягом десяти днів з дня звернення.

Як ми повідомляли раніше, газопостачальна компанія “Нафтогаз” пропонує знижку на газ. Усі, хто заплатять за блакитне паливо до 15 числа, можуть наступного місяця отримати знижку у розмірі 1%.

Влітку з урахуванням низького споживання знижка буде несуттєвою. Навіть узимку, з урахуванням високої витрати газу, розмір знижки у найкращому разі компенсує вартість чашки кави. Так, при споживанні газу на 3000 грн, знижка становитиме лише 30 грн.

У масштабах “Нафтогазу” запровадження такої акції суттєво на фінансові показники не вплине, однак компанії важливо, щоб українці вчасно платили за газ. Це дає можливість зберігати операційний прибуток, інвестувати у видобуток газу тощо.

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