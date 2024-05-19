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Війна

На війні загинув заступник командира авіаційної ескадрильї – безстрашний пілот Денис Василюк

Автор -
Журналіст
На війні загинув заступник командира авіаційної ескадрильї – безстрашний пілот Денис Василюк

На війні загинув перший заступник командира авіаційної ескадриль, начальник штабу, підполковник Денис Василюк.

Трагічну новину повідомили  у 831-й бригаді, передають Новини України – НСН.

Денис Василюк загинув під час виконання бойового завдання

На війні загинув перший заступник командира авіаційної ескадрильї – безстрашний пілот Денис Василюк

Відомо, що військовий був пілотом винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України. Побратими Дениса описують його як справжнього професіонала своєї справи. Льотчик здійснив десятки бойових вильотів з початку повномасштабного вторгнення. Також він є повним кавалером ордена “За мужність”.

Безстрашний та незламний. Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину. Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк, – йдеться у повідомленні бригади

На війні загинув перший заступник командира авіаційної ескадрильї – безстрашний пілот Денис Василюк

Деніс любив свою сім’ю, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо. Друг, ти назавжди у строю бригади тактичної авіації! Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки у небі, – додали у 831-й бригаді

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