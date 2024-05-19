На війні загинув заступник командира авіаційної ескадрильї – безстрашний пілот Денис Василюк

Трагічну новину повідомили у 831-й бригаді, передають Новини України – НСН.

Денис Василюк загинув під час виконання бойового завдання

Відомо, що військовий був пілотом винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України. Побратими Дениса описують його як справжнього професіонала своєї справи. Льотчик здійснив десятки бойових вильотів з початку повномасштабного вторгнення. Також він є повним кавалером ордена “За мужність”.

Безстрашний та незламний. Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину. Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк, – йдеться у повідомленні бригади

Деніс любив свою сім’ю, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо. Друг, ти назавжди у строю бригади тактичної авіації! Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки у небі, – додали у 831-й бригаді

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