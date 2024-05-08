На війні загинув відомий журналіст і громадський діяч, колишній головний редактор видання «Правий Поступ» Олександр Машлай.

Трагічну новину повідомила сьогодні Верховна Рада України, передають Новини України – НСН.

На війні загинув колишній головний редактор видання «Правий Поступ»

7 травня під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку загинув військовослужбовець, колишній головний редактор видання «Правий Поступ» Олександр Машлай, – йдеться у повідомленні Верховної Ради

Олександр виховувався у Пласті – Національній скаутській організації України, був активістом на Рівненщині та Волині, членом «Молодіжного Націоналістичного Конґресу», в 2004 році — співкоординатор громадянської кампанії «ПОРА» («чорна») на Рівненщині.

Із 2005 року — член громадської організації «Національний Альянс».

Був організатором та співорганізатором патріотичних молодіжних таборів, теренових ігор та заходів.

Із початку повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем на фронт.

У Олександра залишились дружина та двоє синів.

За даними Інституту масової інформації Олександр став 80-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра, – йдеться у повідомленні

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