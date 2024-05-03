Знімався в серіалах та рекламі: на фронті, рятуючи побратима, загинув відомий актор Євген Шумілов

На фронті, рятуючи побратима, загинув відомий актор Євген Шумілов. Про його загибель повідомляють друзі. Життя Героя обірвалося 30 квітня. Раніше Євген розповідав, що ніколи не планував ставати воїном, але повномасштабне вторгнення росії не залишило йому вибору.

Євген Шумілов мобілізувався до лав ЗСУ два роки тому.

Загинув відомий актор Євген Шумілов

Про загибель актора 2 травня повідомив його друг, Іван Марченко.

Євген був актором театру і кіно, два роки тому мобілізувався до лав ЗСУ і вірно служив та захищав Україну. Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній — таким ти залишишся в моєму серці назавжди друже!, — йдеться у повідомленні, передають Новини України – НСН

Режисер Антонію Лукіч також написав про загибель актора:

Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє… Дякую тобі, Женя, світла памʼять…

В ЗСУ Шумілов був бойовим медиком Третьої штурмової бригади.

У липні 2023 року він писав на своїй сторінці у Фейсбуці:

От і пройшов рівно 1 рік як я в армії. Чесно кажучи я ваще не знаю, шо воно несеться. Я завжди казав, що ніколи не піду служити, бо то безглузда справа. І от я тут. Війна… Хотілось тут щось мудре написати, типу я багато чого пізнав за цей час. І т.д. але як почав писати зрозумів що не хочу про те все розказувати. Скажу коротко, хлопці запрошую вас до місцевих військкоматів. У нас тут ізі сотка

Євген Шумілов здобув освіту актора у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

Під час акторської діяльності знімався у серіалах та телепроєктах. Серед них такі:

“Речовий доказ”,

“Реальна містика”,

“Сидорéнки-Сидóренки”, “Швидка”,

“Агенти справедливості”,

“Відділ 44”.

Відомий актор також своєю участю у рекламному ролику “Нової пошти”.

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