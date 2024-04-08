«Летить, а в кабіні з колонки AC/DC»: загинув пілот Петрович, який проривався в оточений Маріуполь

На фронті загинув пілот Петрович. Так його називали побратими. Завжди позитивний і усміхнений, кожної миті готовий до пригод… Жив і літав на драйві. Саме він проривався в оточений Маріуполь, і зумів повернутися. А тепер, через два роки, війна все ж забрала його…

Зворушливий допис пам’яті побратима опублікував Vasyl Mulik, передає НСН.

Vasyl Mulik написав:

«Петрович.

Так ми і не попили віскаря…

Цей немолодий, з ніг до голови вкритий татуюваннями, дядько – завжди на позитиві. Усміхнений, кожної миті готовий до пригод і авантюр.

Ми познайомились з ним вже за “широкомасштабки”. І він для мене – приклад чогось дійсно справжнього. Справжньої людини. Справжнього громадянина. Справжнього льотчика.

Коли східна блядота полізла до нас у 22-му, Петрович не вагаючись прийшов у бригаду. І воював – як і всі. Неофіційна емблема 16-ї бригади “Mad Ducks Cavalry” – це, до слова, одне з татуювань Петровича.

Він був одним з тих, хто зміг прорватися в оточений Маріуполь і повернутися.

Петрович летить на бойовий – а в кабіні вертольоту з колонки-ДжиБіЕльки єбошить AC/DC. Вмів Пертович літати, що називається, на драйві. І літати, і жити.

Петрович загинув у березні. ПЗРК.

Поховали у минулу суботу, на Лісовому.

І зараз десь там, серед хмаринок – я впевнений – Петрович, хитро посміхаючись, дратує і тролить ангельську братію своїми татуюваннями, а з колонки-ДжиБіЕльки єбошить AC/DC.

Віталій Петрович Пляка.

Вічного польоту!

У вашої можливості дихати є ціна. Пам’ятайте»

Спогад про Віталя Пляку оприлюднив і фотограф Boris Bukhman, чиї світлини ми використали в даному матеріалі.

Він написав:

“Герой на щиті!

Віталій – Льотчик, Друг і мій Учень…

Ми познайомилися у пандемійний час. Він був у Африці та онлайн навчався. Йому це дуже подобалося, шукав щось нове, незвідане для себе.

Ми багато з ним говорили по телефону, у нього завжди були питання щодо фото.

А ще він був гурманом. Розповідав, показував, що готує. І, як справжня інтелегентна людина, з келихом гарного вина трапезував.

Потім війна! У жовтні 22-го ми були в нього в гостях, з дозволу командира. Привезли смаколики.

Він дуже скромний, але в особистій розмові він мені сказав, що літав із побратимами в окупований Маріуполь, привозили їжу, ліки, і забирали з Азовсталі цивільних та поранених.

За це, та за інші подвиги, його нагородили.

Його фото і розповідь я передав у “The Times”.

Він жив небом, то був його будинок. І тепер із щита Він назавжди там”

А ось як згадував свої польоти в Маріуполь сам Петрович.

У коментарі для “Радіо Свобода” наприкінці квітня 2023 року Віталій Пляка розповідав, що їхній екіпаж навесні 2022 року віз українському гарнізону на “Азовсталь” озброєння, “старлінки”, медикаменти – зокрема, знеболювальні та антибіотики. З заводу евакуювали поранених.

Поранених я вже по кількості не пам’ятаю – десь від восьми до десяти хлопців ми забрали. Всі були важкі, всі лежачі, – розповідав льотчик Для хлопців на «Азовсталі» це відіграло дуже велику роль. Вони відчували, що вони не забуті, не покинуті. Що є хтось, хто може, за деяких обставин, до них прийти і допомогти, – казав Віталій Пляка Коли ми долетіли до моря і вже «впали», знизились над морем, коли вдалечині майорів Маріуполь і «Азовсталь», я якось так вперше з полегшенням зітхнув – фух, ну все. Ми тут, ми поруч. А потім, коли ми вже сіли на «Азовсталь» і коли хлопці почали розвантажувати вантаж та завантажувати поранених – там я теж зітхнув, і думаю – раз я сюди дійшов – то назад я прийду, – згадував Герой…

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