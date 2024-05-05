Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаЛьвів

Стрийський батальйон ТРО втратив одразу трьох бійців – серед них “Гуцулка” Оксана Демчук

Автор -
Журналіст
Стрийський батальйон ТРО втратив одразу трьох бійців – серед них "Гуцулка" Оксана Демчук

Стрийський батальйон ТРО втратив одразу трьох бійців. Життя за Україну віддали двоє Захисників і одна Захисниця.

Трагічні новини побратими полеглих оприлюднили на Фейсбук-сторінці батальйону вчора, 4 травня, передають Новини України – НСН.

Стрийський батальйон ТРО втратив одразу трьох бійців

Оксана Демчук

Оксана Демчук

Оксана Демчук

Під час виконання бойового завдання загинула Оксана Демчук, Подруга “Гуцулка” 20.10.1988 р.н.

Народилася в селі Подорожнє Стрийського району.

Неймовірна жінка, відважний воїн, якого важко зустріти у житті. Добра, порядна, ввічлива. На війні від неї завжди віяло впевненістю, вірою та позитивом, – розповідають про Оксану побратими

А сама Оксана розповідала

Весь воєнкомат збігся дивитися, що дівчина прийшла і хоче служити

Героїня ніколи не любила поблажок та привілеїв, як “для жінки”. Нарівні з чоловіками чергувала на бойових позиціях та облаштовувала їх.

Без сестри залишилось троє братів та ще одна сестра.

Олександр Луковець

Олександр Луковець

Олександр Луковець

Підчас виконання бойового завдання загинув Олександр Луковець, Друг “Броня” з с. Липівка Стрийського району

Він добре розумів що таке армія, бо про війну знав ще з часів АТО. Його посмішка та життєрадісність поєднувалася з серйозністю та відповідальністю. Завжди вмів пожартувати та підтримати розмову. В умовах бойових дій неодноразово проявляв мужність та рішучість, – розповідають побратими

За день до загибелі Олександр відзначився при відбитті ворожої атаки.

Без сина залишилися батьки.

Андрій Сидор

Андрій Сидор

Андрій Сидор

У  стрілецькому бою, при зачистці посадки, загинув Андрій Сидор, Друг “Малюк” 03.10.1990 р.н.

Народився в селі Луги Стрийського району.

На війні людині дуже важко зберегти свою людяність. Андрій не тільки зберіг її, але й примножив. Дуже уважно ставився до проблем кожного свого бійця. Завжди веселий, життєрадісний та позитивний. Справжній бойовий командир. Неодноразово особисто вів своїх хлопців в бій, – розповідають про полеглого

Без чоловіка залишилася дружина, без батька залишилося двоє маленьких дітей.

Вічна пам’ять…

Ще новини України: У бою загинув відомий активіст: автор петиції про обмеження онлайн-казино, голова штабу Притули

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×