Стрийський батальйон ТРО втратив одразу трьох бійців – серед них “Гуцулка” Оксана Демчук

Стрийський батальйон ТРО втратив одразу трьох бійців. Життя за Україну віддали двоє Захисників і одна Захисниця.

Трагічні новини побратими полеглих оприлюднили на Фейсбук-сторінці батальйону вчора, 4 травня, передають Новини України – НСН.

Стрийський батальйон ТРО втратив одразу трьох бійців

Оксана Демчук

Під час виконання бойового завдання загинула Оксана Демчук, Подруга “Гуцулка” 20.10.1988 р.н.

Народилася в селі Подорожнє Стрийського району.

Неймовірна жінка, відважний воїн, якого важко зустріти у житті. Добра, порядна, ввічлива. На війні від неї завжди віяло впевненістю, вірою та позитивом, – розповідають про Оксану побратими

А сама Оксана розповідала

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Героїня ніколи не любила поблажок та привілеїв, як “для жінки”. Нарівні з чоловіками чергувала на бойових позиціях та облаштовувала їх.

Без сестри залишилось троє братів та ще одна сестра.

Олександр Луковець

Підчас виконання бойового завдання загинув Олександр Луковець, Друг “Броня” з с. Липівка Стрийського району

Він добре розумів що таке армія, бо про війну знав ще з часів АТО. Його посмішка та життєрадісність поєднувалася з серйозністю та відповідальністю. Завжди вмів пожартувати та підтримати розмову. В умовах бойових дій неодноразово проявляв мужність та рішучість, – розповідають побратими

За день до загибелі Олександр відзначився при відбитті ворожої атаки.

Без сина залишилися батьки.

Андрій Сидор

У стрілецькому бою, при зачистці посадки, загинув Андрій Сидор, Друг “Малюк” 03.10.1990 р.н.

Народився в селі Луги Стрийського району.

На війні людині дуже важко зберегти свою людяність. Андрій не тільки зберіг її, але й примножив. Дуже уважно ставився до проблем кожного свого бійця. Завжди веселий, життєрадісний та позитивний. Справжній бойовий командир. Неодноразово особисто вів своїх хлопців в бій, – розповідають про полеглого

Без чоловіка залишилася дружина, без батька залишилося двоє маленьких дітей.

Вічна пам’ять…

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