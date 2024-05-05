5 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

5 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 5 травня. Міжнародний день сімейної рівності та Міжнародний день матері, що втратила дитину. У православних християн Світле Христове Воскресіння, Великдень. Цього ж дня за православні вшановують святу мученицю Ірину. Залишилося 240 днів до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 782-й день повномасштабної війни в Україні.

5 травня – яке сьогодні церковне свято

Великдень

5 травня 2024 року православні віряни відзначають Світле Христове Воскресіння – Великдень.

Це одне з найбільших православних свят, його дата змінюється щороку. Цього дня віряни згадують чудесне воскресіння Ісуса Христа. Великдень символізує перемогу життя над смертю і святості над гріхом – Христос здобув перемогу над смертю і спокутував людські гріхи. До пришестя Спасителя двері до раю людям були зачиненими і всі – грішники і праведні – потрапляли до пекла. Але Ісус на другий день після смерті спустився в пекло і звільнив душі праведників, і для тих, хто увірував, відкрив дорогу на небеса.

День пам’яті святої мучениці Ірини Македонської

5 травня – день пам’яті святої мучениці Ірини Македонської.

Ірина у хрещенні, а в миру – Пенелопа, жила в I столітті, в Македонії. Її батько був місцевим правителем-язичником Ліцинієм. Але дочка вирішила взяти собі в наставники християнина.

Одного разу у вікно до дівчини залетіли три птахи – голуб із олійною гілкою, орел із вінком і ворон зі змією. Її наставник дав пояснення: голуб – це символ цнотливості та смиренності, гілка оливкової гілки – Божа благодать, орел із вінком – висота духу і перемога над ворогами, ворон – страждання. До Пенелопи птахи залетіли неспроста – їй судилося пізнати все це і стати нареченою Христовою. Тоді Пенелопа попросила хрестити її й назвалася Іриною. Батько її спершу вмовляв доньку схаменутися, але не зміг переконати і велів кинути під копита коней. Вони ж кинулися на правителя і ледь не угробили його. Ірина молитвами зцілила батька, після чого він, його дружина і ще 3 тисячі свідків увірували в Христа.

Новим правителем міста став язичник Седекія – за проповідь він наказав кинути Ірину в рів зі зміями. Дівчина провела там 10 днів і залишилася неушкодженою. Ці чудеса і стійкість Ірини надихали людей, і вони теж приймали християнство. Сама ж дівчина продовжувала проповідувати та зцілювати. Одного разу в Ефесі вона отримала видіння, що незабаром помре, і пішла в печеру в горах, вхід до якої завалили каменем. Коли через 4 дні відкрили печеру, то тіла святої там не виявили.

5 травня у світі

Міжнародний день сімейної рівності

Міжнародний день сімейної рівності — це щорічна подія, яка відзначається в першу неділю травня і є днем захисту прав усіх сімей, незалежно від їх структури, складу чи сексуальної орієнтації.

Міжнародний день померлих матерів або Міжнародний день матері, що втратила дитину

Це день матерів, які втратили своїх дітей. Відзначається в неділю перед Днем матері в травні. Ця подія не популярна, про неї не часто згадують у ЗМІ. В період, коли всі готуються до Дня матері, вшановуються матері, які пережили втрату дитини. Частинка душі жінки помирає разом із втратою дитини, тому така назва цієї події.

Цей день присвячений матерям, які зазнали болю та горя втрати дитини через викидень, мертвонародження, неонатальну смерть або будь-який інший тип втрати немовляти. Міжнародний день померлих матерів, дає можливість цим мамам об’єднатися разом, поділитися своїми історіями та підтримати одна одну, поговорити про все, що вони могли пережити. Жінки, які сумують за своїми втраченими дітьми, також є матерями, навіть якщо їхніх дітей уже немає з ними.

Міжнародний день світанкового хору

Міжнародний день світанкового хору – це щорічна подія, яка відзначається в першу неділю травня, коли люди в усьому світі прокидаються рано, щоб послухати прекрасну симфонію співу птахів на світанку.

Міжнародний день акушерки

Вже понад 20 років 5 травня вважається професійним святом акушерок, яке має міжнародний статус. Головною метою цього дня – розповісти людям, наскільки важливою є робота цих фахівців. Важливість цієї надзвичайно складної та відповідальної професії дійсно важко переоцінити. Адже від однієї акушерки залежить здоров’я, а часом і життя сотень молодих матерів та новонароджених малят.

А ще:

Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю

Міжнародний день принцес

Всесвітній день веселощів

Всесвітній день гігієни рук

День карикатуристів

Іменини 5 травня

Яків, Ірина, Олександра, Клавдія, Фаїна

Талісманом для народжених 5 травня є малахіт. Він створює в організмі фізичну та емоційну гармонію. Камінь дарує мудрість, хитромудрість та духовні сили.

Традиції, заборони, прикмети 5 травня

За традицією в день Христового Воскресіння православні віряни йдуть на святкову церковну службу, яка починається ще з вечора. До церкви для освячення несуть паску та крашанки.

Великодні яйця дарують близьким, за народною традицією влаштовують “бій” крашанками – двоє людей стукають крашанками доти, доки шкаралупа одного не розбивається. У цьому теж закладений особливий сенс: яєчна шкаралупа символізує камінь, яким був закритий вхід до печери з тілом Христа, а биття яєць – це руйнування перепони на шляху повернення Христа у світ живих.

Що не можна робити 5 травня

У світле свято Великодня є чимало заборон.

Вважається, що на Великдень не слід займатися хатньою роботою – прибирати, прати, чистити що-небудь, робити інші справи по дому.

Неприпустимі надмірності – надмірне вживання алкоголю та гучні застілля.

Не можна лихословити, пліткувати, впадати в зневіру, влаштовувати скандали.

Також у день Великодня краще утриматися від поїздок на кладовища – Великдень прославляє перемогу життя над смертю. Свято найкраще провести в колі рідних і близьких.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

За народними прикметами, якщо зустрінеш цього дня нужденного, потрібно обов’язково подати милостиню – вважається, що чим більше добрих справ зробиш на Великдень, то більше хорошого станеться в житті. Бажання, загадане під дзвін дзвонів на всеношній службі, обов’язково збудеться.

У минулі часи помітили, що, якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня святкували свято “Ляля”. Найкрасивіша дівчина (Ляля) повинна була кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня починали висаджувати картоплю.

Крім того:

ясний і сонячний день видався – до теплого літа і багатого врожаю;

птахів не чути – погода скоро зіпсується;

блискавка в небі – до врожаю капусти.

5 травня в історії

Визначні події

1581 — в Острозі друкар Іван Федорович видав свій останній твір — «Хронологію» Андрія Римші (перший друкований руський календар).

1821 — На острові Святої Єлени помер Наполеон I.

1836 — У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.

1891 — у Нью-Йорку відкрили концертний зал «Карнеґі-хол».

1915 — у Відні постала Загальна Українська Рада, загально-українська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради

1920 — Війська Директорії УНР та польські війська звільнили Київ.

1920 — проголошено автокефалію Української православної церкви.

1921 — Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми «Шанель № 5». Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.

1945 — Антинімецьке повстання в Празі.

1949 — Почала діяти Рада Європи.

1988 — Перша телетрансляція з вершини Еверест.

1992 — Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу.

1999 — Вперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту

2014 — створено добровольчий полк «Азов»

Народилися 5 травня

1836 — Сидір Воробкевич (Данило Млака), український письменник, композитор, музично-культурний діяч з Буковини

1900 — Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, ідеолог українського націоналізму.

1907 — Ірина Вільде, українська письменниця, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка

1922 — Анатолій Дімаров, український письменник.

1938 — Юрій Іщенко, український композитор.

1988 — Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011.

Померли 5 травня

1821 — Наполеон I Бонапарт, французький імператор у 1804—1814 і 1814—1815 рр.

1984 — Олекса Тихий, український правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи.

2011 — Клод Шулз, останній ветеран Першої світової війни.

2023 — Максим Лях, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно). Син волонтерів з Нікопольщини Лілії та Сергія Лях, які активно допомагають ЗСУ і цивільним від початку війни на Донбасі. На фронт пішов добровольцем разом з братом. Брат отримав важке поранення, а Максим загинув.

Читайте також: Іменини у травні 2024 року за новим календарем: як назвати дитину

Наш Телеграм