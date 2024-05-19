«Батьку, ми це зробили!»: Усик переміг Ф’юрі і став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з 1999 року

Українець Олександр Усик переміг Ф’юрі і став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з 1999 року. Після перемоги, яка далася йому дуже важко, боксер звернувся до свого померлого батька. На ринг Усик вийшов в образі українського гетьмана. На його перемогу вже відреагували легендарні боксери.

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Перший абсолютний чемпіон з 1999 року

Український боксер Олександр Усик у поєдинку з боксером Тайсоном Ф’юрі відстояв титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зберігши за собою усі чотири чемпіонські пояси.

Поєдинок відбувся у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді в ніч на 19 травня. На кону були всі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володів Усик, і WBC, що належав Ф’юрі.

Бій тривав усі дванадцять раундів. У дев’ятому раунді українець відправив британця у нокдаун.

Хоча судді мали протилежні точки зору щодо переможця протистояння. Усику віддали перевагу двоє суддів з трьох – 115:112, 114:113, а один із суддів присудив перемогу Ф’юрі з мінімальною перевагою у рахунку – 114:113.

За рішеннями суддів Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті, об’єднавши чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC.

Олександр Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору. Шапка із трьома пір’їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

Після поєдинку Усик звернувся до свого померлого тата зі словами:

Батько, ти, чуєш мене, ми це зробили! Ми це зробили! Дуже дякую моїй команді. Дуже дякую, нашому Господу Ісусу Христу. І, звичайно, Ваше Превосходительство, дякую за цей шанс для моєї країни. Слава Україні! Це чудовий час, чудовий день. Так, напевно, це найкращий розділ у моєму житті. Щодо реваншу, немає проблем. Я готовий до реваншу. Ну, послухайте, ми ще раз влаштуємо таке побоїще

Можливо, зламав щелепу

Чемпіон не був присутнім на прес-конференції після бою. Він вирушив до лікарні для обстеження. Можливо, у Олександра Усика зламана щелепа, повідомляє CBS.

Промоутер Френк Уоррен заявив, що українського боксера відправили на термінове медичне обстеження у зв’язку з переломом щелепи.

Усик переміг Ф’юрі: реакція легенд

Знаменитий філіппінський боксер Менні Пак’яо поділився своїми враженнями від поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі.

Легендарний спортсмен привітав українця з перемогою, заявивши, що боксери мають провести другий бій.

Вітаю Усика з тим, що він став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі за 25 років! Приголомшливий бій як від Тайсона Ф’юрі, так і від Олександра Усика. Подібні бої гідні реваншу”, — написав Пак’яо в Х

Цю епохальну подію відвідав колишній чемпіон світу Володимир Кличко. Він відреагував на перемогу Олександра Усика й розповів про її важливість.

Ця історична перемога важлива не лише для Олександра Усика. Чи можете ви уявити, якого тиску зазнавала ця людина в останні тижні тут, на рингу? Безперечно, програш не був варіантом. Одного разу він показав, що він чудовий у крузервейті, але що ще більш дивно для багатьох людей, і не важливо, наскільки він великий, високий, важкий, який у нього розмах і наскільки мобільним був Тайсон Ф’юрі – Усик показав, що він найкращий боєць у сучасній історії. Я дуже пишаюся Олександром і дуже пишаюся тим, що я українець”, – сказав Володимир.

Також Кличко прокоментував рішення суддів, яке було не одностайним. Він віддав належне обом боксерам та погодився з головним, що перемога Усика є заслуженою.

Коли рахуєш очки, у боксі не можна бути на 100 відсотків упевненим, і судді винесли таке рішення, на яке заслужив Олександр. Безперечно, видатний поєдинок обох бійців. Я здивований, як Тайсон зумів дійти до кінця бою після 9 раунду, але він це зробив. Давайте віддамо йому належне. Найголовніше, Олександр залишився твердим і зробив те, що мав зробити, став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, – заявив Кличко.

Олександр Усик – що про нього відомо

Олександр Усик — олімпійський чемпіон, а також багаторазовий чемпіон світу, Європи та України. Переміг сімох бійців за титул чемпіона світу у першій важкій вазі. У 2021 році став третім з українських боксерів чемпіоном світу у важкій вазі.

Спортсмен народився в Сімферополі, але батьки родом з півночі країни. З дитинства Усик відвідував школу сімферопольського футбольного клубу «Таврія», але футбольна кар’єра не склалася, і в 15 він почав займатися боксом.

А втім, у липні 2023 року боксер підписав футбольний контракт з ФК «Полісся», здійснивши дитячу мрію.

Також Усик відомий поборник Православ’я. На змагання та конференції він часто виходить з християнськими символами. Так, одного разу він розгорнув прапор з написом «Православʼя або смерть», що став символом бунтівного афонського монастиря Есфігмену.

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