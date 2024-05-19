Меморіал: вбиті росією. Ольга Скиба, 32 роки, Ізюм, березень

Вбиті росією. Ольга Скиба загинула разом з матір’ю під завалами багатоповерхівки. Всього там загинуло близько 50 людей… “Ми всі тоді ховалися: як миші шукали шпаринки, підвали, люки, аби вижити”, – розповіла колишня свекруха Ольги



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Скиба

Ольга Скиба загинула 9 березня 2022 року у місті Ізюм на Харківщині. Вона із матір’ю Маргаритою Бондар переховувалася у підвалі будинку на вулиці Першотравневій, 2 (у січні 2023 року її перейменували на вулицю Пам’яті). Черговий російський удар по будинку зруйнував його. Під завалами там загинуло близько 50 людей.

«Оля з мамою жили в сусідньому домі. Не знаю, чому, але вони побігли ховалися від обстрілів через дорогу. Ми всі тоді ховалися: як миші шукали шпаринки, підвали, люки, аби вижити», – розповіла колишня свекруха Ольга Іванівна

Ользі було 32 роки. Народилася і жила в Ізюмі. Навчалася на кухарку-кондитерку. Одружилася. Народила сина Миколу. Подружнє життя Ольги не склалося і вони з чоловіком розлучилися.

«Коли вони розлучилися, Ольга на суді сказала, що син житиме з батьком. Там у них маленька однокімнатна квартирка. А у нас – приватний сектор, Колі було тут добре. Потім мій син поїхав на заробітки у Польщу, а ми з онуком залишилися вдвох. Іноді Оля приходила до Колі, іноді він до них їздив. Онукові довелося пережити тут наступ російських військ. Я казала йому: «Затихне – підемо заберемо маму до себе». Не встигли», – додала Ольга Іванівна

В Ольги Скиби залишився син.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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