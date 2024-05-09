Матеріальна допомога на оздоровлення видається працівникам бюджетних установ. Вона фінансується з фонду оплати праці

Як отримату допомогу на оздоровлення розповідають Новини України – НСН з посиланням на OBOZ.UZ.

Матерыальна допомога на оздоровлення фінансується з фонду оплати праці та розраховується як складова частина щорічної відпустки. Отримати допомогу можна за наявності відповідних заяв та підписаного наказу від роботодавця.

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Ця допомога є складовою частиною щорічної відпустки та спрямована на збереження та покращення здоров’я працівників. Матеріальну допомогу на оздоровлення можуть отримати такі категорії працівників:

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування;

педагогічний персонал;

працівники медичних та фармацевтичних закладів;

бібліотекарі;

працівники будинків культури та музеїв.

Матеріальна допомога на оздоровлення – хто може отримати

Така допомога фінансується з фонду оплати праці, тому її розмір прирівнюється до заробітної плати. У 2024 році на неї нараховуються податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Умови отримання таких виплат визначаються нормативною базою та різняться для різних категорій працівників. Допомога на оздоровлення надається в межах фонду оплати праці і планується заздалегідь, включаючи її в кошторис установ та підприємств.

Зазвичай працівники бюджетних установ отримують допомогу у розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік під час щорічної відпустки. Однак для державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування розмір цієї допомоги пропорційний середньомісячній заробітній платі.

Отримати грошову допомогу на оздоровлення можна лише при використанні щорічної відпустки, вона не надається у разі додаткової відпустки, пов’язаної з навчанням або доглядом за дитиною. Роботодавець повинен підписати наказ про надання відпустки та оздоровчих виплат, а працівник має подати дві заяви: на відпустку та на отримання матеріальної допомоги.

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