Виплати ВПО, податки, тарифи та мобілізація – що зміниться з 1 серпня

Що зміниться з 1 серпня для українців і яких нововведень очікувати, розповідає НСН з посиланням на ТСН

Розповідаємо до чого готуватися українцям у серпні, зміни, які торкнуться всіх.

Мобілізація, повістки та подовження воєнного стану

Воєнний стан в Україні буде подовжено. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Законопроєктом “Про затвердження Указу президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, номер 9532 передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05:30 18 серпня 2023 року до 15 листопада.

Військовозобов’язаним громадянам продовжують роздавати повістки, а придатних до військової служби за станом здоров’я та які не мають відстрочки, призивати до ЗСУ.

Воєнний стан та мобілізація – що зміниться з 1 серпня

Змінені правила надання відстрочки щодо догляду за родичами. Раніше право на відстрочку мали громадяни, чиї дружини, один із батьків або батьків дружини (подружжя) мають інвалідність I або II групи. Тепер відстрочка надається у тому разі у, якщо в сім’ї військовозобов’язаного немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

З кінця червня набув чинності закон, який передбачає, що військовослужбовці строкової служби можуть добровільно стати мобілізованими. Військовослужбовці, у яких завершився строк дії й військова служба яких продовжена понад встановлені терміни, і які під час дії воєнного стану прослужили не менше 6 місяців, за власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.

Змінені умови бронювання військовозобов’язаних працівників. Розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані, встановлено чіткі терміни розгляду державними органами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими.

Оскільки призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану в серпні видаватимуть три види повісток: повістку для уточнення даних, повістку на проходження військово-лікарської комісії та мобілізаційне розпорядження.

Повертаються довоєнні податки

Зауважимо, що повернення довоєнних податків є однією з основних вимог МВФ у межах Меморандуму нової Моніторингової програми для України (PMB).

З початком війни в Україні була скасована обов’язкова сплата ЄСВ для ФОПів 1-ї та 2-ї групи. Від 1 серпня 2023 року обов’язкові платежі повертаються.

ФОПи 3-ї групи та юридичні особи більше не зможуть сплачувати Єдиний податок у розмірі 2% від суми доходу. ФОПи можуть самостійно обрати за якою ставкою платити податки, заяву потрібно подати до серпня. Якщо вони цього не зроблять, їх автоматично переведуть на ту податкову ставку, на якій вони перебували до війни. Якщо ФОП зареєстрований під час війни і підприємець платив ставку у 2%, його автоматично перекине до платників Єдиного податку зі ставкою у 5%.

Підприємці, які працюють на прифронтових територіях та територіях можливих бойових дій сплачувати ЄСВ та Єдиний податок можуть добровільно.

Одноразові доплати пенсіонерам

У серпні ветерани війни й жертв нацистських переслідувань, ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих отримають одноразову доплату до Дня незалежності України. Зазвичай доплпти присвячувалися Дню перемоги та виплачувались у травні. Також грошові надбавки отримають пенсіонери з інвалідністю.

Виплати переселенцям

Від 1 серпня 2023 року буде автоматично подовжені виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, які отримують її зараз, до кінця січня 2024 року. Допомога переселенцям, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами виплачуватимуть у для осіб з інвалідністю та дітей у розмірі 3 тис. грн, для інших осіб – у розмірі 2 тис. грн.

Кому з ВПО не продовжуватимуть платити допомогу

Не виплачуватимуть допомогу ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.), тим, які вже повернулися до покинутого місця проживання. Також не отримують допомогу особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Від 1 вересня переселенці можуть втратити допомогу, якщо з моменту ухвалення постанови уряду (з 11 липня), вони:

Купили новий автомобіль (крім випадків, якщо авто передано на потреби ЗСУ),

Купили на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будівлю, цінні папери, віртуальні активи, іноземну валюту, банківські метали, техніку тощо.

Тримають на депозитному банківському рахунку кошти на понад 100 тис. грн.

Мають на території поза зоною бойових дій житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Що зміниться в комунальних тарифах від 1 серпня

За світло продовжуємо платити по тарифах, які зросли від 1 червня 2023 року – не 1,44 і 1,68 гривні за кіловат, а за єдиним тарифом — 2,64 гривні. За словами представників НКРЕКП, в майбутньому українцям варто очікувати ціну близько 5,5 гривні за кіловат-годину.

Ціна на газ для українців залишатиметься незмінною. Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від ГК Нафтогаз України залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Очікуваного підвищення тарифів на воду не буде. У липні в Україні мали зрости тарифи на постачання та відведення води. Але після заяви Володимира Зеленського Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала власне рішення.

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