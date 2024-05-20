20 травня на фронті: ситуація загострена з початку доби

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот сімнадцяту добу. Розповідаємо про ситуацію 20 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою усі 29 «шахедів» збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

20 травня на фронті: загальна ситуація

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на гідній відсічі окупантам. З початку доби ситуація на фронті загострена, російські загарбники здійснили 533 обстріли позицій наших військ, застосували понад 50 дронів-камікадзе. На цей час відбулося понад 30 бойових зіткнень, по одному ракетному та авіаудару.

Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат. Командуванням вживаються заходи щодо виділення відповідних резервів та засобів вогневого ураження.

Протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень, противник завдав п’ять ракетних ударів із застосуванням шести ракет, під час 55 авіаційних ударів скинув 79 КАБів, задіяв для ударів 1066 дронів-камікадзе, із них 82 БпЛА типу «Shahed» та «Ланцет». Загарбники 4056 разів обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, із них 118 обстрілів відбулося з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку села Стариця. Ситуація контрольована. Окрім того, наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння та військової техніки. Наші воїни знищили один танк, артсистему, вісім одиниць автомобільної та спецтехніки та 13 БпЛА. Крім того, пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем та шість автомобілів.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаку ворога в напрямку Синьківки. В свою чергу, в окремих районах українські воїни проводять штурмові дії. Ситуація контрольована.

напрямку наші захисники успішно відбили атаку ворога в напрямку Синьківки. В свою чергу, в окремих районах українські воїни проводять штурмові дії. Ситуація контрольована. На Сіверському напрямку кількість ворожих атак в порівнянні з минулою добою дещо знизилась. На цей час тривають два бойових зіткнення. Загарбники намагаються витіснити українські підрозділи в районі Роздолівки, що на Донеччині. Минулої доби окупанти сплатили велику ціну за свою активність, втративши 99 осіб пораненими і загиблими та 21 одиницю озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено два танки, вісім бойових броньованих машин та зенітно-ракетний комплекс.

напрямку кількість ворожих атак в порівнянні з минулою добою дещо знизилась. На цей час тривають два бойових зіткнення. Загарбники намагаються витіснити українські підрозділи в районі Роздолівки, що на Донеччині. Минулої доби окупанти сплатили велику ціну за свою активність, втративши 99 осіб пораненими і загиблими та 21 одиницю озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено два танки, вісім бойових броньованих машин та зенітно-ракетний комплекс. На Краматорському напрямку сьогодні вже відбито дві спроби ворога йти вперед у районах Іванівського та Андріївки. Тривають ще два боєзіткнення неподалік Кліщіївки. Противник успіху не має. Ситуація контрольована.

напрямку сьогодні вже відбито дві спроби ворога йти вперед у районах Іванівського та Андріївки. Тривають ще два боєзіткнення неподалік Кліщіївки. Противник успіху не має. Ситуація контрольована. На Покровському напрямку наразі ситуація напружена. З початку доби ворог 12 разів атакував позиції наших військ. Бойові дії тривають в районах Євгенівки, Лозової, Сокола, Новопокровського та Новоселівки Першої. Напружена ситуація південно західніше Очеретиного. Вживаються заходи для стабілізації обстановки.

Сьогодні вже підтверджено втрати ворога на Покровському напрямку у кількості 45 військовослужбовців та п’яти бойових броньованих машин.

За уточненими даними, минулої доби тут загарбники загалом втратили 350 осіб безповоротно та пораненими, а також 20 одиниць військової техніки.

На Курахівському напрямку тривають три атаки противника біля Красногорівки та Новомихайлівки. Ситуація контрольована. А два ворожих штурми вже успішно відбито в районах Водяного і Красногорівки.

напрямку тривають три атаки противника біля Красногорівки та Новомихайлівки. Ситуація контрольована. А два ворожих штурми вже успішно відбито в районах Водяного і Красногорівки. На Времівському напрямку окупанти цієї доби вже здійснили дві спроби просунутись вперед біля Старомайорського. Одну – відбито, ще один бій триває. Втрат позицій не допущено.

напрямку окупанти цієї доби вже здійснили дві спроби просунутись вперед біля Старомайорського. Одну – відбито, ще один бій триває. Втрат позицій не допущено. На Придніпровському напрямку триває боєзіткнення біля Кринок. Ще одну атаку сьогодні наші оборонці вже відбили. Противник успіху не мав.

Успіхи ЗСУ

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління, три артсистеми і зенітно-ракетний комплекс.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1400 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 35 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 81 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, один корабель, 60 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів: загальні і за минулу добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 493690 (+1400) осіб,

танків ‒ 7590 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35) од,

артилерійських систем – 12737 (+50) од,

РСЗВ – 1076 (+2) од,

засоби ППО ‒ 807 (+4) од,

літаків – 354 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),

крилаті ракети ‒ 2205 (+1),

кораблі /катери ‒ 27 (+1) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60) од,

спеціальна техніка ‒ 2079 (+2)

Дані уточнюються.

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