З 18 травня в Україні запрацював мобільний додаток «Резерв+». Стало відомо, коли в ньому з’явиться електронний військовий квиток

Вже влітку з’явиться повноцінна версія “Резерв+”. Тоді й у додатку буде електронний військовий квиток.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передають Новини України – НСН.

“Повноцінна версія застосунку буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документу і штрих-код також. Процес іде, всі моменти які пов’язані з неточністю вирішуються”, – заявив він.

За словами Лазуткіна, електронний військовий квиток у разі вимоги можна буде показувати правоохоронцям.

Коли електронний військовий квиток з’явиться в додатку “Резерв+” – відповіли у Міноборони

“Зважаючи на те, що військово-облікові документи мають носити всі військовозобов’язані починаючи з 18 травня і оновити дані мають всі протягом 60 днів за цей час з’явиться електронний документ у “Резерві+”, який можна буде показати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби у разі вимоги”, – додав він.

Закон про мобілізацію

18 травня, в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію.

Одне з найважливіших нововведень закону — це те, що військовозобов’язані мають уточнити свої облікові дані протягом 60 днів в ТЦК. Зробити це можна онлайн через за стосунок «Резерв+». Він надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг.

Також, значно зростуть штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов’язаними і резервістами правил військового обліку.

Джерело: РБК-Україна

Ще новини України: Електронний кабінет військового – коли він почне працювати та чи замінить відвідування ТЦК