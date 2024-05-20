Сьогодні можливі відключення світла: яка ситуація в енергетиці України 20 травня

Ситуація в енергетиці України складна 20 травня. Тому сьогодні можливі відключення світла у всіх регіонах.

Про це інформують у Міненерго, передають Новини України – НСН.

Сьогодні можливі відключення світла

У вечірні години через нестачу електроенергії після російських атак можливі обмеження для споживачів.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою від Румунії, Польщі та Словаччини.

Вдень Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Сьогодні у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

Також сьогодні з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах можливе застосовування обмежень промислових та побутових споживачів. Причина – нестача електроенергії в енергосистемі після російських атак.

Аби зменшити тривалість відключень, Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання.

Важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00).

Промислових споживачів просять максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Наслідки обстрілів

У Чернігівській області внаслідок ворожого обстрілу було одномоментно відключено 848 абонентів у 5 населених пунктах.

У Сумській та Харківській областях через обстріли пошкоджено газопроводи – без газопостачання залишилися 30 абонентів.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,31 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт/Ескпорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 19 499 МВт*год. Експорту не передбачається.

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