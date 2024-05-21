В Україні діятимуть графіки відключення світла 22 травня. Погодинні обмеження будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території країни з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00

Про це розповіли в «Укренерго», передають Новини України – НСН.

В компанії зазначили, що відключення можуть застосувати у разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання, які «Укренерго» щовечора доводить до кожної області.

Відключення світла 22 травня – в яку пору доби буде відсутня електроенергія

Інформацію про те, коли саме будуть відключення у певній області, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, додають в «Укренерго».

Коли припиняться відключення електроенергії

Українців попереджають, що у зв’язку із знищенням великої кількості ТЕС електроенергіх на всіх може не вистачити. Частково дефіцит можуть покрити імпортом, але повністю компенсувати споживання скоріш за все не вдасться.

В Укренерго сказали, що ситуація може поліпшитисяч завдяки погоді. Але, влітку можливі відключення електрики.

В “Укренерго” вважають, що взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.

Також розглядають питання про підвищення тарифів на електроенергію.

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