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Як поповнити рахунок мобільного з 1 серпня – оператори попередили про зміни

Журналіст
Як поповнити рахунок мобільного з 1 серпня – оператори попередили про зміни
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Поповнити рахунок мобільного з 1 серпня готівкою можна буде тільки за новими правилами. Це пов’язано з постановою Нацбанку.

Національний банк України з 1 серпня змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також поповнення мобільних рахунків готівкою.

У зв’язку з цим, мобільні оператори попередили своїх клієнтів про зміни, передає НСН.

“Оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку”, повідомляється на сайті “Vodafone Україна”.

Вона буде здійснюватися двома способами: на вказаний номер мобільного телефону прийде одноразовий пароль або він передаватиметься за допомогою телефонного дзвінка, який платник введе на екрані платіжного пристрою.

Водночас на сайті “Київстаруопублікували детальну інструкцію:

  1. До внесення грошей необхідно вказати свій номер телефону, оскільки на нього надійде вхідний дзвінок. Якщо виклик не надходить, можна замовити відправку SMS.
  2. Далі для підтвердження операції вводяться останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик (слухавку брати не потрібно), код із SMS або повідомлення у месенджері.
  3. Потім вноситься необхідна сума до платіжного терміналу.

Якщо поповнюється рахунок іншої особи, необхідно:

  1. Вказати номер телефону абонента, рахунок якого поповнюватиметься.
  2. За запитом про ідентифікацію ввести мобільний номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері.
  3. Внести в поле пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок, або код повідомлення.
  4. Внести потрібну суму.

“Зверніть увагу, що вищеописані інструкції актуальні лише під час поповнення в терміналах фірмових магазинів “Київстару”, для інших терміналів процес може відрізнятися – необхідно діяти згідно з вказівками на екрані”, додали у пресслужбі.

На сайті lifecell аналогічного попередження немає, однак, як випливає з постанови НБУ, вона стосується всіх мобільних операторів.

Таке нововведення торкнеться лише поповнення рахунку готівкою. У разі оплати карткою ідентифікація відбувається автоматично. Її також не потрібно проходити під час поповнення рахунку на онлайн-платформах чи через банкінги, додали у “Київстар”.

Зазначимо, що такі ж правила поширюються на переказ грошей через термінали.

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