Як поповнити рахунок мобільного з 1 серпня – оператори попередили про зміни

Поповнити рахунок мобільного з 1 серпня готівкою можна буде тільки за новими правилами. Це пов’язано з постановою Нацбанку.

Національний банк України з 1 серпня змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також поповнення мобільних рахунків готівкою.

У зв’язку з цим, мобільні оператори попередили своїх клієнтів про зміни, передає НСН.

“Оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку”, повідомляється на сайті “Vodafone Україна”.

Вона буде здійснюватися двома способами: на вказаний номер мобільного телефону прийде одноразовий пароль або він передаватиметься за допомогою телефонного дзвінка, який платник введе на екрані платіжного пристрою.

Водночас на сайті “Київстару” опублікували детальну інструкцію:

До внесення грошей необхідно вказати свій номер телефону, оскільки на нього надійде вхідний дзвінок. Якщо виклик не надходить, можна замовити відправку SMS. Далі для підтвердження операції вводяться останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик (слухавку брати не потрібно), код із SMS або повідомлення у месенджері. Потім вноситься необхідна сума до платіжного терміналу.

Якщо поповнюється рахунок іншої особи, необхідно:

Вказати номер телефону абонента, рахунок якого поповнюватиметься. За запитом про ідентифікацію ввести мобільний номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері. Внести в поле пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок, або код повідомлення. Внести потрібну суму.

“Зверніть увагу, що вищеописані інструкції актуальні лише під час поповнення в терміналах фірмових магазинів “Київстару”, для інших терміналів процес може відрізнятися – необхідно діяти згідно з вказівками на екрані”, додали у пресслужбі.

На сайті lifecell аналогічного попередження немає, однак, як випливає з постанови НБУ, вона стосується всіх мобільних операторів.

Таке нововведення торкнеться лише поповнення рахунку готівкою. У разі оплати карткою ідентифікація відбувається автоматично. Її також не потрібно проходити під час поповнення рахунку на онлайн-платформах чи через банкінги, додали у “Київстар”.

Зазначимо, що такі ж правила поширюються на переказ грошей через термінали.

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