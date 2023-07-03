Національний банк України змінив вимоги щодо поповнення карток через термінали.

Про це НСН інформує з посиланням на сайт НБУ.

Так, із 1 серпня надавачі платіжних послуг мають встановити у всіх терміналах додаткову верифікацію.

Квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника, йдеться у повідомленні.

Поповнення карток через термінали – що зміниться

Якщо ви хочете здійснити операції з унесення готівки на рахунки через термінал самообслуговування (ПТКС – програмно-технічний комплекс самообслуговування), вам буде потрібно:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Свій номер телефону та отриманий пароль, потрібно буде вводити незалежно від суми переказу.

Ці вимоги стосуються операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС, зазначають у НБУ.

Коли не потрібно вводити номер телефону і отриманий на нього пароль

Нові вимоги не будуть поширюватися на такі платежі:

оплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);

оплата проїзду у міському та приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду у такому транспорті);

оплата маршрутних пасажирських перевезень; поповнення проїзних та транспортних карток для проїзду в міському та приміському транспорті;

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Такі норми передбачені постановами Правління Національного банку України від 30 червня 2023 р. № 90 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” та № 89 “Про внесення змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій постачальниками платіжних послуг в Україні”.

Варто зазначити, що наразі ідентифікація користувача відбувається лише за поповнення рахунків через термінали самообслуговування від 5 000 грн і вище.

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