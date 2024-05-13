Компанія Vodafone почав впроваджувати новий код мережі. Вже до кінця 2024 року номери абонентів починатимуться з 075

Мобільний оператор Vodafone впроваджує код мережі – 75 (+380 75). Номери абонентів починатимуться з 075 вже до кінця року.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на today.ua.

Повідомляється, що новація не вплине на нові номери. Дозвіл на використання нового коду видала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

У пресслужбі мобільного оператора зазначили, що у Vodafone з’явиться ще один код з “п’ятіркою”. Таким чином, до кодів мережі мобільного зв’язку, які доступні абонентам компанії, додається ще +380 75. Розпочинається впровадження нового номерного ресурсу в усі внутрішні системи та послуги.

Vodafone впроваджує новий код мережі – як починатимуться телефонні номери

Наголошено, що додатковий ресурс нумерації розширює вибір бажаного поєднання цифр для діючих та нових абонентів. За даними НКЕК, дозвіл видано на п’ять років. Він дасть можливість Vodafone підключити до мережі 10 мільйонів нових номерів.

Наразі у Vodafone використовують чотири національні коди мережі мобільного зв’язку: 095, 099, 066 та 050.

У Київстар також з’явиться новий код

Національна компанія Київстар також отримала дозвіл на використання нового коду 77 (+380 77). Таким чином, номери оператора також починатимуться з 077.

Наразі новий код вже впроваджується у систему.

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