Тарифи на газ для населення – чи будуть зміни у вересні

Постачальники оприлюднили свої тарифи на газ для населення на вересень у рамках річних пропозицій.

Ціни залишаються колишніми і становитимуть від 7,70 до 10 грн за кубометр.

Про це повідомляє “ГазПравда“, передає НСН.

У вересні вартість газу для населення залишиться незмінною. Залежно від постачальника тарифи становитимуть від 7,70 до 9,99 грн.

Свої річні пропозиції, що діють до травня 2024 року, на перший місяць осені оприлюднили 12 постачальників. У 7 постачальників ціна кубометра газу становить менше як 8 грн, ще у 5 – від 8,2 грн.

Найдешевше газ постачає компанія “Еру людям” – 7,7 грн/куб. м. Найдорожче – “Ритейл сервіс” (ТМ “СвітлоГаз”) – 9,99 грн/куб. м.

При цьому більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу нині є клієнтами Газопостачальної компанії “Нафтогаз України” – 12,4 млн сімей. Для них газ коштує 7,96 грн за кубометр.

Тарифи на газ у вересні

Нагадаємо, що Кабмін продовжив дію ПСО на ринку газу, що дозволить не підвищувати тарифи на населення до 15 квітня 2023 року.

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