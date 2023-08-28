Ощадбанк продовжив термін дії карток – названо дату

Державний Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб.

Термін дії всіх платіжних карток продовжено до 31 грудня 2023 року. Таке рішення ухвалено через воєнний стан в Україні.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу фінустанови.

“У зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року”, йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року.

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.

“Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час”, додали в банку.

Нагадаємо, Ощадбанк періодично продовжує строк дії карток на декілька місяців.

Ощадбанк є одним з лідерів за виплатами пенсіонерам. Станом на 1 травня 2023 року пенсії в банку отримують 2,907 млн осіб (35,0% від тих, хто обслуговується в банках України).

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