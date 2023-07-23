Переказ з картки на картку –коли банк може влаштувати перевірку

На відміну від готівкових операцій, переказ з картки на картку можуть легко простежити держоргани контролю.

Яку суму можна отримувати одним платежем та у яких випадках вами може зацікавитись перевірка, пояснила юристка Анна Златіна, передає НСН з посиланням на Факти ICTV.

Яку суму можна отримати на картку у 2023 році

За словами Анни Златіної, законодавством не передбачено будь-яких лімітів щодо переказу грошових коштів між фізичними особами.

У різних банках свої ліміти на перекази. Тобто кожен банк має право встановлювати свої ліміти щодо переказу грошей з картки на картку. Якщо ж брати законодавство, то до 5 тис. грн можна перераховувати суми без ідентифікації, а контролю підлягають грошові операції від 400 тис. грн. Але в законі є нюанс, що систематичні або підозрілі перекази так само можуть підпадати під фінмоніторинг, навіть якщо їх сума менш як 400 тис. грн, додає юристка.

Однак з 1 серпня 2023 року навіть мінімальна сума переказу (менш як 5 тис. грн) буде підлягати ідентифікації особи. Тобто перед тим, як здійснити будь-який грошовий переказ, потрібно підтвердити особу.

Як це буде відбуватися: якщо банк має достатньо інформації про особу, яка переказує гроші (людина реєструвала картку тощо), то користувач цих змін не відчує. Проте, якщо операція відбуватиметься через термінали самообслуговування, платник має ввести номер свого мобільного телефону на екрані, отримати на номер одноразовий пароль, ввести на екрані цей пароль та отримати квитанцію, каже Златіна.

Варто зазначити, що наразі ідентифікація користувача відбувається лише за поповнення рахунків через термінали самообслуговування від 5 тис. грн і вище. Проте з 1 серпня регулятор буде контролювати всі перекази.

Юристка також зазначає, що в Україні є закон про фінансовий моніторинг, який передбачає, що фінмоніторинг може здійснюватися при переказі на картку як понад 400 тис. грн, так і менше цієї суми (за умови підозрілих переказів).

Златіна додає, що неможливо назвати точну суму, яку можна переказати на картку, адже у кожного банку свої правила та ліміти.

Національний банк України встановлює загальні правила та обмеження щодо перерахування коштів. У 2023 році – це 400 тис. грн. Це встановлений ліміт, який надає банкам право здійснювати контроль, але у кожної фінустанови є свої обмеження, каже юристка.

Обмеження на переказ з картки на картку для фізичних осіб 2023

Онлайн-ліміти вбудовані в операційні системи застосунків різних банків та універсальних платіжних сервісів:

Приватбанк. Якщо переказ здійснюється з картки іншого банку, то максимальна сума переказу – 29 999 грн. Якщо кошти переказуються між клієнтами Приватбанку, то максимальна сума одного переказу необмежена.

Monobank не лімітує взаєморозрахунки між картками mono.

Універсальні сервіси обмежують одноразову суму переказу на рівні 25 тис. грн, незалежно від банків, які випустили платіжні засоби.

Також є добові та місячні межі. Їх встановлено для запобігання шахрайству. Зазвичай за одну добу можливо переказати до 110 тис. грн, поділених до 25 переказів. На місяць дозволяється 100 переказів до 220 тис. грн.

Загалом кожен банк має свої правила та обмеження, тому, щоб дізнатися точну суму, яку можна отримати на картку, звертайтеся до працівників свого банку!

У яких випадках банк може запідозрити незаконний грошовий обіг

За словами Златіної, підозру можуть викликати перекази з крайніх точок України. Тобто з міст і сіл, які розташовані на самому кордоні України зі Словаччиною, Польщею чи Угорщиною.

Перекази з прикордонних територій України вважаються суттєвою підставою для перевірки, додає юристка.

Важливо розуміти, що майже всі онлайн-платежі є авторизованими. Під час оформлення картки банк отримує повну інформацію про клієнта, тому залишитись непомітним при транзакціях за допомогою свого карткового рахунку майже неможливо.

Державні органи регулювання також звертають увагу на нетипові випадки. Вас можуть перевірити, якщо:

На вашу картку надходять схожі за розміром суми, які є регулярними. Наприклад, щодня вам надходить по 500, 700 грн, або по 10-15 разів одна й та сама сума.

Велика кількість переказів на картку та з неї – понад 30 транзакцій на день.

Багато контрагентів (людей, які надсилають кошти), наприклад, коли вам щодня надходить по 100 грн від різних користувачів.

Перекази від громадян РФ чи Білорусі.

Якщо ви надсилаєте гроші в країну-агресора.

Операції з сумами понад 400 тис. грн. Банк має право заблокувати гроші до з’ясування їх походження.

Проте кожен банк самостійно визначає критерії для перевірки, тому немає чіткого розуміння того, в яких випадках банк зацікавиться вашими операціями, підсумовує Златіна.

Ще новини України: Чи отримають виплати ВПО, які витратили більше 100 тис на лікування