Чому не можна отримати або надіслати переказ на картку – про причини розповіла спеціалістка

Чому виникають ситуації, коли ви не можете отримати або надіслати грошовий переказ на картку.

Про причини розповіла спеціалістка з комунікацій ПриватБанку в Кіровоградській області Анжела Дзінзюра, передає НСН з посиланням на Суспільне.

Банки встановлюють обмеження для переказів грошей з картки на картку

У переказах грошей з картки на картку немає нічого складного — це зручно, швидко і безпечно, говорить спеціалістка. Клієнт може не відвідувати відділення банку та відправляти гроші з картки на картку будь-якого банку України в банкоматах, терміналах самообслуговування або через Інтернет-банк. Але кількість переказів та суми мають обмеження.

Кожен банк встановлює правила, за якими працюють грошові перекази на його картки. Ці правила враховують вимоги міжнародних платіжних систем та законодавства України щодо протидії відмиванню грошей.

Які ліміти у ПриватБанку

ПриватБанк встановлює ліміти по сумі та кількості операцій.

Ліміт по сумі: 399 999 гривень для міжнародних переказів та 3 200 000 для переказів по Україні.

За кількістю: міжнародні – до 50 транзакцій, по Україні – до 200 транзакцій.

Ці ліміти встановлені на місяць. У разі вичерпання лімітів на поточний місяць, його відновлення відбудеться автоматично з першого числа наступного календарного місяця.

У яких випадках ПриватБанк блокує перекази

Через війну багато українців почали використовувати власні картки для збору коштів. Відтак, перевищення лімітів не уникнути.

Аби не мати з цим клопоту, слід повідомити банк, що ви займаєтеся волонтерством, а банк, своєю чергою, має право попросити підтвердження цього факту.

Отримавши підтвердження факту волонтерства, банк встановить безлімітний режим для благодійної або волонтерської картки.

Власні картки фізичних осіб за вимогами законодавства не можуть використовуватися для бізнесу (для отримання безготівкової оплати за товари чи послуги). Для цього треба зареєструватися як підприємець та користуватися банківськими послугами для підприємців.

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