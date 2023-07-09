В Україні почнуть діяти нові правила внесення коштів на банківські картки – що зміниться

На українців чекають нові правила внесення коштів на банківські картки через платіжні термінали. Нововведення почнуть діяти з 1 серпня 2023 року.
Про це повідомили у Національному банку України, передає НСН.
Що зміниться
Тепер під час операції із внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС) платник повинен:
- ввести номер мобільного телефону на екрані ПТКС
- отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка)
- ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції
- отримати квитанцію
Ці вимоги стосуються операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою платіжних терміналів.
Які платежі залишаться без змін:
- оплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона)
- оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські)
- оплата проїзду у міському та приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду у такому транспорті)
- оплата маршрутних пасажирських перевезень
- поповнення проїзних та транспортних карток для проїзду у міському та приміському транспорті
- сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету
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