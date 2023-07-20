Чи отримають виплати ВПО, які витратили більше 100 тис на лікування

За новими правилами, переселенцям, які витратили останнім часом більше 100 тис гривень, допомога припиняється. А чи зможуть отримати виплати ВПО ті, хто витратив ці гроші на лікування.

У Telegram-каналі Міністерства соціальної політики пояснили, чи продовжуватиметься виплата допомоги особі після 1 серпня, якщо вона оплатила медичні послуги на суму більше 100 тис. грн, передає НСН.

Там пояснили, що така виплата продовжуватиметься, адже оплата ВПО медичних послуг (у тому числі реабілітаційних, протезування), соціальних та/або освітніх послуг), зокрема на суму, що перевищує 100 тис. грн, не враховується при призначенні / продовженні виплати допомоги.

Також у Мінсоцполітики пояснили, чи може призначатись допомога на дітей, які народились у ВПО.

Так, якщо в особи, яка отримує допомогу, народилася дитина після 24.02.2022, допомога на таку дитину призначається. Крім того, якщо на дитину, яка народилась після 24.02.2022, але до набрання чинності цією постановою допомогу не було призначено, вона нараховується з дати звернення за нею з автоматичним продовженням з 1 серпня 2023 року. Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО), відповіли у міністерстві.

У Мінсоцполітики нагадують, що з 1 серпня 2023 року допомога на проживання автоматично продовжується ВПО, без додаткового звернення. Тобто, якщо ви вже отримували допомогу на проживання для ВПО і відповідаєте критеріям для її отримання, звертатися за продовженням виплат НЕ потрібно.

Виплати ВПО. Корисна інфографіка

Хто має право на допомогу

Кому не нарахують виплати

Кому можуть припинити виплати

Кому можуть призначити виплати на рік

Ще новини України: Вперше в Україні провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом. Донором став хлопець із Польщі (фото)