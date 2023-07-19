Вперше в Україні провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом. Донором став хлопець із Польщі (фото)

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом. Вона пройшла успішно.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя, передає НСН.

Маленькій пацієнтці Ангеліні скоро виповниться 5 років. Рік тому дівчинці поставили діагноз мармурова хвороба. Це рідкісне вроджене захворювання зустрічається в однієї дитини на мільйон і призводить до надмірного ущільнення кісток.

Наслідком такого захворювання можуть стати порушення функції органів чуттів, неврологічні розлади, низка інших ускладнень і прогресувальна інвалідизація.

Недугу в дівчинки виявили випадково, коли вона впала та зламала руку. За результатами рентгену лікарі запідозрили остеопетроз.

Єдиним радикальним методом лікування, який дає шанс зупинити прогресування захворювання, є трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин.

Проте ніхто з родини не підійшов Ангеліні як донор. Сумісні клітини почали шукати в українському та Проте світовому реєстрах донорів кісткового мозку. Донором для Ангеліни погодився стати молодий хлопець із Польщі.

«Спеціалісти “Охматдиту” успішно провели трансплантацію кісткового мозку. Сьогодні Ангеліну вже виписали з лікарні. Дівчинку чекає реабілітація та відновлення після важкого лікування», зазначили у МОЗ.

Як указує відомство, у лікуванні дівчинки брали участь лікарі відділення трансплантації кісткового мозку, гематологи, педіатри, отоларингологи, офтальмологи, спеціалісти Центру радіології, ендокринологи, нутриціологи, психологи, реабілітологи, ендоскопісти, УЗД-спеціалісти, лікарі функціональної діагностики, ортопеди, лабораторна служба, неврологи та анестезіологи.

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