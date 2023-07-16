Мама хлопчика, який після смерті врятував трьох дітей, розповіла про сина та мотиви щодо донорства

Померлий чотирирічний хлопчик з Рівного врятував трьох дітей — його серце, нирки і печінку пересадили трьом дітям, які потребували трансплантації. Мама хлопчика, яка ухвалила рішення про донорство, розповіла про сина та пояснила свої мотиви.

Українські соціальні мережі облетіло неймовірне фото, на якому мама слухає, як б’ється серце її сина в грудях іншої дитини, яку він таким чином врятував. Померлий хлопчик також став донором нирок для 12-річного хлопчика, який понад три роки чекав на трансплантацію і жив в Охматдиті, та донором печінки для 15-річного хлопця. Унікальні операції провели в Інституті серця та Охматдиті.

Мама маленького донора Катерина Сотнікова опублікувала зворушливий пост у Facebook, в якому розповіла про свого сина, пояснила, що сталось з її дитиною, і розповіла, чому вони з чоловіком ухвалили рішення погодитися на трансплантацію, передає НСН.

Вона висловила сподівання, що її розповідь «розширить розуміння того, що відбувається, і подарує шанс на життя ще більшій кількості людей».

Хлопчика, який врятував трьох дітей, звуть Юрою. З початком повномасштабного вторгнення родина переїхала із Запоріжжя, яке постійно піддається ракетним ударам з боку російських військових, до міста Рівне. Біда із Юрою сталася 3 липня.

«У мого здорового життєрадісного синочка під час пробудження після денного сну стався спонтанний крововилив у головний мозок. Не було провісників, падінь, ударів головою чи будь-якої іншої причини. На жаль, таке буває, вже нема кого звинувачувати, випадок на мільйон, і він стався саме з моїм сином. Внутрішньомозковий крововилив у стовбур головного мозку… з усіма наслідками. Мої колеги зрозуміють, діагноз не розписуватиму. СКТ було проведено найближчої години. Коли мені оголосили результати, мій шок і жах я не забуду ніколи», розповіла вона. «Я все зрозуміла… як лікар, але не могла прийняти… як матір…», додала вона і тому почала боротися за життя дитини, проте через крововилив у мозок дитина померла.

Матір хлопчика пояснила, чому вона вирішила, що її дитина стане донором. А реалізувати це рішення їй допомогли її колеги-лікарі.

«Мого сина вже не врятувати, я це нарешті усвідомила. І розуміла, що є шанс урятувати когось іншого. Ця думка твердо оселилася у моїй голові. І виникла мета її здійснити. Популяризація донорства дуже слабка у нашій країні. Юра майже одразу опинився у глибокій комі, „без перспектив на життя“ з медичного погляду, — пояснила вона, — З боку виглядає божевіллям та дикістю. Але так склалося, що я не лише мати, а ще й лікар. І моє розуміння того, що відбувається, набагато ширше, ніж у людей далеких від медицини».

Юру перевезли з Рівненської обласної дитячої лікарні до Інституту серця у Києві. Вона розповіла, що на операцію з трансплантації серця «її маленького героя» супроводжував увесь персонал лікарні. Серце хлопчика пересадили шестирічній дівчинці Соломії.

«Я чекала до глибокої ночі результату операції. Коли мені сказали, що серце б’ється в іншій дитині, я вперше щиро посміхнулася. Серце мого сина б’ється! Пізніше я дізналася про врятованих хлопчиків з клініки Охматдит. Рада, що хоч у цих дітей буде шанс на здорове життя. Зранку я побачила Соломію, слухала серце. Морально я до цього була готова. А ось коли вона одразу прокинулася і покликала маму, я розгубилася. Ось і є та грань „смерть дає життя“. Мені полегшало», написала вона. «Моя втрата непоправна. Тоді в понеділок увечері 3 липня мій світ впав і ніколи не стане колишнім. Але я вірю та сподіваюся, що 9 липня відродився світ у цих трьох дітей», додала мама хлопчика.

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